Chiuse nello scorso week end le qualificazioni della 43esime Disfida del Bracciale di Treia con le terze giornate categorie juniores e seniores. Nella juniores il Cassero supera l’Onglavina e chiude il girone a punteggio pieno, mentre il Borgo regola il Vallesacco, la classifica così decretata ha prodotto le seguenti semifinali: Cassero-Vallesacco, Onglavina-Borgo (in campo sabato 29 luglio dalle 16, mentre domenica 30 le finali juniores). Nella seniores invece grande equilibrio con le vittorie all’ultima giornata dei verdi del Cassero e dei viola del Vallesacco, rispettivamente primi e secondi (terzo Borgo, quarta Onglavina), con la classifica finale che ha decretato le seguenti semifinali: Cassero- Onglavina e Vallesacco-Borgo (sabato 5 agosto dalle 16, prima del clou di domenica 6, finalissima della Disfida).

Ecco le formazioni che si sfideranno fino al 6 agosto.

Juniores

BORGO: Medei Kevin, Bartoloni Matteo, Brizi Simone, Ilies Tudor, Moretti Elia, Gigli Francesco, Viola Stefano, direttore tecnico Camertoni Matteo, dirigente Accompagnatore Medei Sestilio, Mandarino Carbonari Raffaele.

CASSERO: direttore tecnico Medei Roberto, Mandarino Fabio Pascucci, Medei Leonardo, Caracini Filippo, Tomassoni Matteo, Pulita Matteo, Branchesi Mirko, Orazi Matteo, Frascarelli Marco, Montefusco Leonardo.

ONGLAVINA: direttore tecnico Speranza Corrado, Ventura Matteo, Bianchi Filippo, Laurito Mauro, Leonardi Elia, Martorelli Alessio, Tartarelli Simone, Mandarino Foglia Simone.

VALLESACCO: Sarnari Carlo, Frascarelli Edoardo, Germani Gianpaolo, Crispiani Nicola, Rocchetti Giulio, direttore tecnico Gentili Giacomo, Mandarino Aringoli Mauro, Dirigente Accompagnatore Nardi Andrea.

Seniores

BORGO: Gagliardini Gianluca, Camertoni Matteo, Gigli Luca, Benedetti Alessio, Bartoloni Matteo, Piermattei Leonardo, Medei Kevin, Brizi Simone, direttore tecnico Camertoni Matteo, dirigente accompagnatore Medei Sestilio, Mandarino Carbonari Raffaele.

CASSERO: direttore tecnico Medei Roberto, Mandarino Fabio Pascucci, Medei Leonardo, Giannandrea Leonardo, Caracini Filippo, Tomassoni Matteo, Pulita Matteo, Branchesi Mirko, Orazi Matteo, Frascarelli Marco, Montefusco Leonardo, Sparapani Marco;

ONGLAVINA: direttore tecnico Speranza Corrado, Sbergami Graziano, Bruzzesi Mattia, Pettarelli Riccardo, Parenti Matteo, Fermani Elia, Ventura Matteo, Bianchi Filippo, Laurito Mauro,Leonardi Elia, Mandarino Foglia Simone;

VALLESACCO: Gentili Giacomo, Spurio Andrea, Prosperi Lorenzo, Sarnari Carlo, Soldini Francesco, Passeri Diego, Renzi Nicola, Pieroni Alfredo, Direttore tecnico Nardi Andrea, Mandarino Aringoli Mauro, Dirigenti Bartoloni Massimiliano, Crispiani Riccardo.

Queste invece le rose della Femminile 2023(semifinali e finali lunedì 31 luglio e martedì 1 agosto dalle 21)

BORGO: Beatrice D’Ascanio (c), Serena Baccifava, Virginia Urselli, Marta Braconi, Fatima Diallo, Mandarino e direttore tecnico Matteo Camertoni;

ONGLAVINA: Camilla Fogante (c), Asja Giulianelli, Elisa Ceresani, Jessica Passeri, Mandarino Valentina Rossi, Direttore tecnico Riccardo Pettarelli;

CASSERO: Barbara Passeri (c), Giada Forconi, Sofia Leonardi, Alice Menichelli, Lucia Branchesi;

VALLESACCO: Aurora Pasqualini (c), Irene Spernanzoni, Erica Buratti, Marta Ceresani, Laura Pelatelli, Direttore tecnico Lorenzo Prosperi; Allenatori unici Lorenzo Prosperi, Riccardo Pettarelli. Completeranno il quadro gli esordienti con la dimostrazione in arena (venerdì 28 luglio dalle ore 20) e i giovanissimi in campo mercoledì 2 agosto dalle ore 21 per la propria finalissima.