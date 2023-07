di Monia Orazi

Domenica di emergenza idrica a Camerino dove si è verificata l’ennesima rottura dell’acquedotto di Collattoni, che rifornisce gran parte della città. Nelle ultime ore della mattina sono iniziate le operazioni di riparazione del guasto da parte dell’Assm che si sono concluse poco fa. Entro il tardo pomeriggio la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

A dare notizia del guasto il direttore generale Assm, Sandro Meschini: «Si comunica che, a seguito della rottura dell’acquedotto “Collattoni” che alimenta Camerino, si rende necessario un intervento di riparazione urgente ed indifferibile, da eseguirsi in località Pintura di Lucciano, a Pieve Torina, con conseguente interruzione dell’erogazione diretta del servizio di distribuzione acqua potabile, che durerà prevedibilmente fino alle 20 della giornata odierna e, comunque fino alla fine dei lavori.

Essendo l’acquedotto “Collattoni” la principale adduttrice dell’acqua potabile di Camerino, fatte salve le capacità di accumulo dei serbatoi, sia pubblici che degli impianti privati, l’interruzione del servizio interesserà la zona del centro urbano (esclusi il centro storico, Arcofiato e Scalette) e della maggior parte delle frazioni e località periferiche; non sono previste interruzioni per alcune frazioni a ridosso dei versanti montani, quali Morro, Casale, Calcina, Sellano, Selvazzano, Valle San Martino, Perito, Costa San Severo, San Gregorio, Torrone, Sabbieta, Capolapiaggia, Pozzuolo, Teggiole, Statte, Sfercia, Valdiea, Polverina; tuttavia si raccomanda l’utilizzo del serbatoio di accumulo dell’impianto interno anche per le utenze di queste frazioni».

Intorno alle 15 il Comune ha fatto sapere che la situazione è ormai risolta: «Comunichiamo che la riparazione della rottura dell’acquedotto di Collattoni si è conclusa e stanno iniziando le operazioni per ridare l’acqua che tornerà disponibile nel giro di qualche ora. È stata comunque allestita un’autobotte disponibile nell’area ex City Park. Grazie per la collaborazione». Nel tempo sono stati diversi gli episodi di rottura dell’acquedotto di Collattoni, a volte la città è rimasta a secco d’acqua per più giorni