La conferenza stampa nella sede del gruppo in via Giovanni XXIII a Sforzacosta di Macerata

Il gruppo medico Fisiomed per il decimo anno consecutivo in tutte le sue sedi rimane aperto a pieno regime per tutto il mese di agosto, una scelta che vuole garantire un servizio al territorio che va al di la delle strategie economico-aziendali. L’annuncio nella nuova sede di Sforzacosta, prossima all’inaugurazione ufficiale con attrezzature di ultima generazione, da parte dell’amministratore delegato Enrico Falistocco con accanto il giornalista medico Fabrizio Scoccia, nuovo ingresso per rinforzare il settore della informazione scientifica:

«Non facciamo solo diagnostica – spiega l’ad Falistocco – ma anche informazione e prevenzione con una sala dedicata alla convegnistica all’interno della nuova struttura, siamo un riferimento per il territorio e per il decimo anno consecutivo possiamo garantire, grazie all’impegno di tutto lo staff, l’apertura estiva in tutte le sedi, le due di Sforzacosta, Corridonia. Tolentino e Civitanova».

La nuova sede in attesa della messa in opera di una vera e propria sala operatoria puo vantare la risonanza magnetica 1,5 tesla ad alto campo, Tac 128 strati ad altissima definizione, Cone Beam dental scan 3d low close, mammogragia 3d con tomostinesi ed ecografi di ultima generazione. Entro l’anno è prevista l’inaugurazione in via Giovanni XXIII ma già in estate si parte con gli appuntamenti di divulgazione scientifica. Intanto a Civitanova nel laboratorio analisi è stato ultimato il resyling di una struttura storica della città costiera.

