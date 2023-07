Il Comune di Treia ha dato avvio all’iniziativa della “Carta acquisti”, a sostegno dei nuclei familiari con Isee inferiore a 15mila euro all’anno, che sono stati particolarmente colpiti dagli effetti dell’inflazione. «A decorrere da questo mese – scrive il Comune – attraverso l’emissione da parte delle Poste di una carta nominativa, prepagata e ricaricabile sarà appostato l’importo di 382,50 euro per l’effettuazione degli acquisti di generi alimentari di prima necessità. È in corso di spedizione, da parte del Comune, la comunicazione dei codici a cui rinvenire l’attivazione della carta.

La titolarità della carta consentirà anche la fruizione di sconti specifici e significativi, sui beni rientranti nel paniere alimentare, proposti dagli esercizi commerciali che hanno aderito a questa iniziativa. Questi sconti saranno cumulabili con le ulteriori iniziative promozionali già praticate negli stessi esercizi commerciali. L’attivazione della carta dovrà essere effettuata da parte di ciascun beneficiario entro il 30 settembre 2023 per non perdere la somma sopra indicata. Le somme che risulteranno nelle carte non attivate saranno ripartite in un secondo momento le prepagate già in uso. L’ufficio servizi sociali resta a disposizione per ogni informazione che è possibile richiedere al seguente indirizzo mail: [email protected]»