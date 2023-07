Impresa della Puma Volley alle Finali nazionali Csi di pallavolo disputatesi nello scorso weekend a Sassuolo e Maranello. Nella categoria mista, la squadra maceratese ha vinto lo scudetto per il secondo anno consecutivo e lo ha fatto in maniera a dir poco rocambolesca.

Dopo aver rischiato l’eliminazione nel girone, qualificandosi come migliore seconda, il team è risorto dalle proprie ceneri battendo 3-1 in semifinale il Carotenuto Napoli nel remake della finale scudetto 2022. In finale, altra prestazione gigantesca della Puma Volley, che annichilisce con un perentorio 3-0 la compagine emiliana della River 2001 Piacenza: mai nessuna squadra marchigiana aveva mai vinto il titolo tricolore per due edizioni in fila. «Un’emozione indescrivibile – dichiara Manuel Sibilla, allenatore e giocatore della Puma Volley – vincere è difficile, ma riconfermarsi a questi livelli è letteralmente un’impresa. Siamo riusciti a portarla a termine grazie ad un gruppo meraviglioso, che ad ogni caduta ha saputo rialzarsi, senza abbattersi, centrando così l’obiettivo per la seconda volta su due partecipazioni».

Nella categoria open femminile, invece, soltanto la sfortuna ha impedito alle ragazze della compagine maceratese di giocare la finalissima. In semifinale, infatti, le pumine, falcidiate dagli infortuni, sono state sconfitte 3-2 (17-15 al tie break) dalla squadra Cava De’ Tirreni, per poi aggiudicarsi la medaglia di bronzo battendo nella finalina le

ragazze del Vercurago. «Avevamo il dovere di provarci – continua Irene Croceri, giocatrice e dirigente sia della squadra del misto che di quella della femminile – in primis per il nostro amato compagno Paolo Mercuri, venuto tragicamente a mancare due anni fa, una ferita ancora aperta per tutti i compagni che gli volevano un gran bene. E poi per tutte le persone che ci hanno sostenuto, i tifosi e gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo. È stato letteralmente un gran bel lavoro di squadra da parte di tutti».