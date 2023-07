Assunta Legnante ancora una volta sul tetto del mondo. L’atleta dell’Anthropos di Civitanova ha vinto infatti per la quinta volta consecutiva la medaglia d’oro nel lancio peso F11 ai Mondiali di atletica paralimpica in corso a Parigi. La campionessa paralimpica di Londra e Rio battuto tutte le avversarie con il lancio della vittoria a 15,55. Argento per l”uzbeka Safiya Burkhanovac con 13,72 e bronzo per la cinese Zhao Yuping con 12,78.