«Il nuovo direttore del reparto di Cardiologa dell’ospedale di Camerino da oggi è Josephine Staine, la quale subentra nella direzione garantendo la funzionalità e la continuità di tutti i servizi della specialità nel pieno rispetto della legge e del principio di imparzialità». Ad annunciarlo è la direttrice generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata Daniela Corsi. A far scoppiare il caso, nei giorni scorsi, era stata la “bocciatura” da parte della stessa Ast del precedente primario Alfredo Mazza. L’Azienda ha valutato negativamente i primi sei mesi del dirigente, nominato a seguito di concorso pubblico lo scorso novembre, e così ha deciso di rescindere il contratto. La dg Corsi non entra per niente nel merito del caso e non spiega perché è stata presa questa decisione e quali siano stati gli elementi che hanno portato a valutare in maniera negativa il precedente primario. Spiegazioni che erano state richieste anche dal Comitato in difesa dell’ospedale. Preferisce, invece, rispondere alle critiche mosse dal consigliere d’opposizione ed ex sindaco della città ducale Sandro Sborgia.

«E’ necessario sottolineare inoltre – aggiunge Corsi – come l’ospedale di Camerino stia riprendendo la sua configurazione di ospedale con Dea di primo livello nel presidio unico della provincia di Macerata, rafforzando la sua vocazione regionale su talune specializzazioni rinforzate negli ultimi anni. E’ stato un lavoro difficile che ha creato un argine alla fuga preesistente dei medici, che ora tornano a Camerino con aspirazioni importanti di sviluppo professionale e di carriera, un sintomo di funzionalità che qualifica Camerino. Non sorprende come il consigliere comunale e già sindaco Sandro Sborgia per le sue esigenze di visibilità politica abbia sostenuto che l’apertura della Dialisi abbia costituito l’occasione di un semplice taglio di nastro, poiché dovrebbe sapere che le Aziende sanitarie hanno per obiettivo l’efficienza e la produttività del più importante servizio pubblico, che è quello di garantire la salute e la qualità della vita della cittadini e non la strumentalizzazione per fini di esistenza politica».

«Vorrei solo ricordare alla dottoressa Corsi che è compito dei rappresentanti dei cittadini, occuparsi delle problematiche che vivono le loro comunità e tentare di risolvere i tanti problemi che la situazione attuale presenta – ribatte Sborgia – È compito, invece, dei funzionari pubblici assicurare la gestione efficiente ed efficace delle strutture loro affidate soprattutto quando queste siano di primaria importanza per la vita delle comunità. Quale sia lo stato del servizio ospedaliero della regione Marche, della provincia di Macerata e segnatamente dell’ospedale di Camerino è sotto gli occhi di tutti. Basterebbe ogni tanto fare un giro per i reparti e parlare con il personale sanitario per rendersene conto. Persino ieri, risultava che al servizio cassa del nosocomio camerte, mancavano operatori al punto che le persone in fila hanno dovuto attendere un’ora per la semplice apposizione di un timbro».

«Sono due danni che la comunità camerte chiede, senza alcun esito, alla dottoressa Corsi una risposta riguardo le cause che hanno determinato prepensionamenti e abbandoni da parte di medici in servizio in alcuni reparti dell’ospedale (Cardiologia e Ortopedia) – continua Sborgia – Ricordiamo, per ultimo, il caso del dottor Di Palma. Per non parlare della vicenda dell’ormai ex primario della Cardiologia di Camerino, Alfredo Mazza, della quale, a breve, conosceremo gli esiti ma che ha obiettivamente dell’incredibile; un fatto più unico che raro e di cui la dottoressa Corsi non ha finora offerto una spiegazione circa le ragioni che l’hanno determinata a nemmeno concedere una proroga al citato professionista».

«Riguardo l’apertura del “Centro dialisi assistenza limitata” – conclude l’ex sindaco – vorrei semplicemente ricordare alla direttrice che non si tratta di un suo atto di benevolenza né di una iniziativa nata dalla necessità di venire incontro alle esigenze dei malati dell’entroterra perché, se così fosse stato, certamente non si sarebbe dovuto attendere la demolizione dell’ospedale di Tolentino per l’apertura di quel servizio. Pertanto non si illudano la Corsi né tantomeno i suoi referenti politici che la semplice ricollocazione di un servizio ambulatoriale con tanto di cerimonia e taglio di nastri sia sufficiente a nascondere alla popolazione marchigiana le gravi carenze di gestione che quotidianamente si registrano e la grave situazione che vive attualmente il sistema sanitario regionale, incapace di dare risposte adeguate a tutelare la salute dei cittadini. Consiglio, quindi, alla direttrice Corsi di badare meno alle polemiche e concentrarsi di più nell’impiegare il suo tempo nel trovare soluzioni che vadano nel senso di reclutare medici e garantire una migliore funzionalità dei reparti».