Lega al lavoro per migliorare la vita delle persone affette da fibrosi cistica. Approvata in parlamento un’importante mozione per promuovere la ricerca avanzata e fornire un adeguato supporto ai malati. Lo riferisce la consigliera regionale Anna Menghi, responsabile Marche del dipartimento Disabilità della Lega. Da tempo vicina all’associazione che si occupa di questa problematica, a margine della presentazione in Regione di “Una vela per un respiro”, campagna promossa dalla Lega italiana fibrosi cistica Marche che vede l’abbinamento con la regata internazionale Civitanova-Sebenico.

«Sono orgogliosa che, mentre tre straordinari ragazzi marchigiani venivano presentati come testimonials di una manifestazione in cui lo sport si fa veicolo di sensibilizzazione, la Lega fosse al lavoro con il nostro ministro Alessandra Locatelli per concretizzare nella mozione un percorso condiviso con il mondo delle associazioni che si occupano di tutelare i diritti delle persone che convivono con la malattia e dei loro familiari – ha spiegato la consigliera Menghi che è membro della commissione consiliare regionale Sanità – Per il rapporto che mi lega da tempo alla sezione marchigiana della Lifc, posso confermare quanto sia forte nella nostra regione la rete di supporto tra il mondo medico e il mondo associativo dei pazienti e dei familiari e quanto iniziative come la regata organizzata Civitanova-Sebenico siano fondamentali per testimoniare che con la malattia si può anche convivere. Grazie ad un intenso lavoro di squadra con l’assessorato alla Sanità guidato da Filippo Saltamartini, la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche e la stessa associazione, stiamo portando avanti un importante progetto per rafforzare il Centro regionale fibrosi cistica. Per carattere – conclude la consigliera leghista –sono portata sempre a voler migliorare e so bene che c’è ancora molta strada da fare è certo però che abbiamo imboccato la strada giusta e che continueremo a percorrerla insieme per fare sempre di più».