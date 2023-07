Torna Borghi Aperti l’iniziativa promossa dai Comuni aderenti al progetto Noi Marche di cui fa parte anche Treia con l’obiettivo di far conoscere ai turisti e ai visitatori i magnifici borghi attraverso visite gratuite. A Treia si svolgerà sabato (15 luglio) a partire dalle 16 in piazza della Repubblica e offrirà la possibilità di scoprire i luoghi del cuore della scrittrice Dolores Prato, tra panorami mozzafiato e colline verdeggianti vivendo e riscoprendo una terra straordinaria ed emozionante, raccontata anche dalla celebre scrittrice. Un tour della città, insomma, alla scoperta dei luoghi del cuore della scrittrice che ha vissuto gli anni più significativi della sua infanzia nella città di Treia, portata alla ribalta anche dalla pubblicazione del romanzo autobiografico “Giù la piazza non c’è nessuno” acclamato dalla critica nazionale e straniera. Sarà possibile scoprire la città attraverso le parole della scrittrice, accompagnando la visita di ogni luogo con letture tratte dal romanzo: scoprire Treia, dunque, passo dopo passo attraverso gli occhi di Dolores Prato.