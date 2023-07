Il neo biancorosso Adis Lagumdzija si è aggiudicato il premio “Andrej Kuznetsov” come miglior realizzatore della SuperLega Credem Banca 2022/2023. Non una sorpresa, viste le statistiche che l’opposto bosniaco ha raccolto nella passata stagione, ma la Lega Pallavolo Serie A si è espressa oggi con una nota stampa ufficiale e ha fornito l’elenco dei riconoscimenti in tutte le categorie.

Il nuovo attaccante della Cucine Lube Civitanova ha disputato una grande regular season 2022/23 con la maglia della Valsa Group Modena, realizzando ben 419 punti in 22 match (85 set) ed è così salito sul primo gradino del podio nella speciale graduatoria riservata ai bomber più prolifici nella prima fase del campionato, la più lunga. Una grande soddisfazione per l’atleta, che si appresta ad affrontare la sua quarta annata in Italia, e per il club di provenienza, ma anche per la Lube, che può contare su un innesto di grande qualità nel roster.

Nessun altro riconoscimento per la Lube nelle altre categorie, anche se diversi ex figurano tra i premiati. Angelo Lorenzetti (Itas Trentino) è stato premiato come miglior allenatore, Paolo Porro (Allianz Milano) si è preso il titolo di miglior Under 23, ma il miglior centrale è stato una vecchia conoscenza biancorossa come Robertlandy Simon (nell’ultima stagione alla Gas Sales Bluenergy Piacenza) e Marko Podrascanin a centrare il piazzamento alla numero 1 nei muri vincenti.