I Predators hanno riservato un’accoglienza calorosa ai nuovi giocatori biancorossi. Ieri sera, nel giardino del ristorante i Due Cigni di Montecosaro Scalo, alla cena “Unstoppable”, il dg Beppe Cormio e il tecnico Chicco Blengini hanno presentato a stampa e tifosi tre dei nuovi elementi che rafforzeranno la Lube Civitanova. In passerella il centrale Jacopo Larizza, tornato a vestire la casacca cuciniera dopo la grande crescita dimostrata a Bergamo e Taranto, e due new entry alla ribalta, il libero Francesco Bisotto e l’opposto Matheus Motzo, tra i migliori delle ultime stagioni in Serie A2 nei rispettivi ruoli.

A garantire l’occasione ideale per questo primo incontro, un evento ricco di sorprese e organizzato interamente dai supporter di Lube nel Cuore, che hanno anche promosso, tramite la propria presidente, Giuliana Grifantini, la campagna tesseramenti 2023/24 per far parte del gruppo organizzato più vivace della SuperLega, che anche nell’ultima stagione ha incantato tutti con coreografie originali, la potenza dei tamburi e, soprattutto, l’attaccamento alla squadra.

La serata si è aperta con la presentazione degli atleti. Se Cormio e Blengini hanno ribadito l’importanza del progetto intrapreso per ringiovanire la squadra motivando le scelte in fase di volley mercato, il trio di giganti ha spiegato come la possibilità di indossare la casacca biancorossa sia motivo di fierezza. Tre voci, un unico coro per i nuovi giocatori: «Daremo il massimo – l’incipit – per ripagare la fiducia della società e per far sì che la Lube lotti ai livelli che le competono, con la speranza di festeggiare traguardi importanti insieme ai tifosi. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questi livelli e continueremo con stimoli ancor più forti».

A scandire i momenti salienti della serata ci ha pensato il presentatore Marco Moscatelli con la sua consueta verve in una location raffinata che ben si abbinava con l’esposizione di due vetture griffate Delta Motors. Dopo essersi esibito all’Eurosuole Forum durante i Play Off, guadagnandosi una standing ovation, e dopo aver affiancato i Predators sugli spalti, il maestro Valentino Alessandrini, “golden boy” marchigiano del violino, ha trasportato i presenti in una dimensione onirica regalando un cameo musicale molto gradito. Il mix azzeccato di buona tavola e giochi preparati dal direttivo di Lube nel Cuore e dai tifosi ha dato vita un ambiente gradevole, mentre il video celebrativo della passata stagione, lanciato a sorpresa sul maxi-schermo, ha rapito gli sguardi dei commensali per alcuni minuti tra brividi e pelle d’oca. Grande finale con la torta celebrativa in formato extralarge e la foto di rito tra staff e tifosi.

(foto Federico De Marco)