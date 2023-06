Oltre 400 presenze, dimostrazioni e premiazioni. Si è svolto lunedì l’evento organizzato dall’Associazione Tennis Macerata “Atm in festa”, che è coinciso con la festa di chiusura delle attività invernali della scuola tennis Macerata. Grandissima partecipazione e una bellissima risposta da parte sia dei giovani che hanno frequentato la scuola tennis, sia di soci e non soci, tennisti e padelisti. Prima si è assistito alle attività tennistiche dimostrative, poi alle premiazioni dei ragazzi partecipanti alle attività tennistiche pomeridiane e dei vari tornei di tennis e di padel organizzati negli ultimi due mesi dall’Atm ed infine la serata si è conclusa con i panini gourmet del food-truck “Let’s Meat”, il gelati artigianali di “La Golosa” e la musica di dj Steevo.

Alle premiazioni sono intervenuti l’assessore allo Sport Riccardo Sacchi e l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori i quali hanno entrambi rimarcato l’impegno dell’Amministrazione comunale, in perfetta sinergia con l’Associazione Tennis, nel portare avanti il progetto di restyling del circolo puntando sul valore fondamentale che ha lo sport. Riccardo Sacchi ha poi ricordato i recenti successi a livello agonistico del sodalizio maceratese che è tuttora impegnato sia in campo maschile con l’imminente spareggio contro Sassari per la promozione in A2 sia nel settore femminile con la squadra delle ragazze che è ad un passo dalla promozione in B2. Andrea Marchiori ha invece ricordato tutto il percorso fatto da un anno a questa parte nella realizzazione del progetto di ammodernamento e potenziamento della struttura comunale, sottolineando che gran parte del lavoro è stato fatto e mancano ancora da completare le ultime cose di imminente ultimazione.

Presenti alle premiazioni anche Andrea Pallotto, membro del Comitato regionale della Fitp, e il delegato provinciale del Coni Fabio Romagnoli. Il presidente dell’Associazione Tennis Macerata Fabiano Tombolini, dopo aver ringraziato le autorità intervenute e tutti i partecipanti alla festa, si è complimentato con tutto il Consiglio direttivo e lo staff della scuola tennis Macerata per l’ottimo lavoro svolto ricordando che le attività di tennis e di padel non si fermeranno qui ma continueranno con un calendario estivo pieno di appuntamenti, sportivi e non, e di sorprese.