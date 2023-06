«Una bellissima serata dove, con le associazioni sportive, abbiamo creato una vera cittadella dello sport nelle vie e nelle piazze del centro, coinvolgendo anche tantissimi bambini». Sono le parole della vicesindaco e assessore allo sport Alessia Pupo dopo la riuscitissima “Notte bianca dello sport” di sabato scorso, l’evento che ha celebrato l’ingresso dell’estate.

Nella notte tra sabato e domenica scorsa le strade del centro di Tolentino sono state vissute da famiglie e comitive di amici attraverso lo sport come strumento di crescita personale e inclusione sociale, ma anche come divertimento. Piazze e vie si sono trasformate in campi sportivi all’aperto dove bambini, ma anche adulti hanno potuto giocare a calcio, calcio a 5, calcio tennis, pallavolo, pallacanestro, tennis. E anche praticare karate e judo, nordic walking e atletica, scacchi e freccette. Molto seguite le acrobazie sugli skate e le dimostrazioni dell’associazione di soft air.

Avvincente il torneo di calcio balilla disputato in piazza San Nicola con partecipanti arrivati da tutta la regione. L’attrazione della serata è stata sicuramente il calcio balilla umano dove persone di tutte le età si sono sfidate in partite che hanno attratto un pubblico numeroso. Per i più piccoli Bimbolandia ha allestito un divertente percorso da fare con le mini bici nella galleria di Palazzo Europa. Per i più grandi giochi di ruolo a cura della Fumetteria 42 nel cortile di Palazzo Fidi. Diverse le band che si sono esibite nelle varie piazze, sul palco centrale spettacolo della Fashion GiaManDance.

L’evento più atteso, l’esibizione di Prezioso in piazza della Libertà, arrivato direttamente da Radio Deejay, non ha tradito le aspettative.

Pieno successo anche per le degustazioni proposte dai ristoranti, dai bar, dalle pizzerie, dalle osterie e attività di generi alimentari. Negozi tutti aperti fino a notte tarda con tante proposte commerciali di qualità.

. Una iniziativa che ha incontrato il gradimento di tantissime persone, di tutte le fasce d’età che hanno animato il centro città e che per una notte si sono divertite grazie allo sport, alla musica e alle buone tipicità. «Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e alla sicurezza – conclude Pupo – il sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali di maggioranza che hanno creduto in questo progetto e mi hanno concretamente aiutato per la sua realizzazione; la struttura comunale e in particolare l’Ufficio Sport per il grandissimo lavoro svolto in questi mesi di preparazione; gli enti istituzionali che hanno patrocinato; gli ospiti intervenuti; gli sponsor, i commercianti, le altre associazioni coinvolte, le band che si sono esibite.Grazie a Luca Romagnoli e Mario Sposetti per la conduzione della serata. Viva lo sport».