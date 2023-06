La civitanovese Chiara Cognigni vince l’oro agli Internazionali d’Italia Open 2023 per il pattinaggio che si sono svolti questo fine settimana a L’Aquila, sbaragliando atleti e atlete arrivate da tutto il mondo con squadre provenienti da Iran, Ucraina, Taipei e Cina.

La 17enne civitanovese che corre con la Luna Sport Academy di Senigallia ha vinto l’oro nei 100 metri ed è arrivata seconda ottenendo la medaglia d’argento nei 500 metri sprint. La civitanovese che ha frequentato il 4A all’Itc di Civitanova, arrivava da un altro podio, quello dei Campionati italiani che si sono svolti a Pollenza dove ha ottenuto 2 bronzi nel 500 metri sprint, di cui uno in squadra con Alice Sorcinovo e Martina Ferretti. Una soddisfazione per la promessa del pattinaggio civitanovese che dal 2014 è in forze alla Luna Academy, allenata dal coach Luca Bernacchia. Prossimo impegno ora a Santa Maria Nuova per la coppa Europa dal 2 al 6 agosto.