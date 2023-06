Gianmarco Tamberi fa sua la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Europei in corso in Polonia. L’azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow realizza la misura di 2.29 metri, davanti al belga Thomas Carmoy (argento) e al polacco Norbert Kobielski (bronzo).

L’oro di Gimbo ha contribuito a far vincere all’Italia i primi Europei a squadre della storia. Nella sessione conclusiva di gare di ieri, oltre al successo di Tamberi, è arrivato anche quello di Zane Weir nel getto del peso (con un eccellente 21,59). Secondo posto poi per Larissa Iapichino nel salto in lungo (6,66, vento nullo), terzi per Filippo Tortu nei 200 metri (20.61, v. -1.3 m/s) e Yeman Crippa nei 5000m (13:34.29). Nelle giornate precedenti erano arrivate anche le vittorie di Nadia Battocletti nei 5000 metri, Sara Fantini nel martello, Samuele Ceccarelli nei 100, Alessandro Sibilio nei 400hs, Tobia Bocchi nel salto triplo. E così la classifica finale ha premiato l’Italia (426.5 punti) con largo margine sulla Polonia (402.5, quindi ben 24 lunghezze di distanza). Terzo posto per la Germania, quarto per la Spagna, quinto alla Gran Bretagna.

«Complimenti a Gianmarco Tamberi – ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Francesco Acquaroli – che ieri ha conquistato l’oro nel salto in alto ai Giochi europei del 2023 di Chorzow in Polonia. Una giornata storica per l’atletica italiana, la Nazionale è campione d’Europa per la prima volta nella storia della competizione».