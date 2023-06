Si è svolta nella bellissima cornice della Rocca del Borgia a Camerino la cerimonia che ha ufficialmente concluso i Campionati nazionali universitari 2023, un evento che ha portato circa 3000 presenze tra atlete, atleti, personale sportivo e staff tecnico. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli, seguito dal prorettore vicario dell’Università di Camerino Graziano Leoni e poi ancora il presidente della FederCusi Antonio Dima e il sindaco della città Roberto Lucarelli.

«Camerino – ha detto Belardinelli – è tornata a vivere e l’emozione non si nasconde, ha dimostrato come un territorio ferito può alzare la testa avanti a tutto il paese, grazie alla collaborazione tra Cus Camerino, Unicam e tutto il territorio». Il maggior ringraziamento dell’associazione a Roberto Cambriani, dirigente sportivo del Cus Camerino che ha gestito l’intera parte tecnico sportiva.

«Importante – ha ricordato Dima – come questi campionati siano i primi dove il Cusi si presenta come federazione dimostrando l’importanza dello sport Universitario a livello internazionale».

Tanti i Cus che hanno partecipato e che si sono distinti nelle varie discipline, sia quelle tradizionali come il calcio, la pallavolo e la pallacanestro, ma anche il calcio balilla, il calcio a 5 femminile e perfino la bicicletta su strada.

Nel corso della serata sono state consegnate le coppe alle delegazioni dei Cus vincitori di ori, presente anche il Cus Camerino che grazie alla studentessa Elena Tangherini primo posto nel podio al fioretto femminile (scherma) e Marco Cruciani, oro nella corsa in montagna, portano per il Cus di casa due medaglie d’oro.

«La città di Camerino – concludono gli organizzatori – ha saputo come presentarsi a questo evento, ha vinto la sua missione, in questi 10 giorni di sport sono nate delle vere amicizie in un’ambiente che ha saputo accogliere e far sentire a casa: ogni giornata è stata arricchita da eventi culturali, musicali e sociali. Il ringraziamento finale del sindaco Lucarelli verso il presidente Dima e tutta la FederCusi.