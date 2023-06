di Andrea Cesca

Il campo sportivo “Tonino Seri” di Macerata ha ospitato il primo memorial intitolato all’omonimo maestro di calcio maceratese. Un torneo fuori dai canoni abituali, dove il risultato è passato in secondo piano. La manifestazione è stata organizzata dalla Cluentina in collaborazione con l’associazione “Atleti al tuo fianco” che ha lo scopo di coinvolgere il mondo dello sport per conoscere e sostenere le emozioni di chi affronta un tumore.

Il 1° Memorial Tonino Seri – 3° Trofeo Caradel ha visto la partecipazione delle squadre della categoria Esordienti di Maceratese, Sangiustese, Montefano e Cluentina. Sono stati premiati quattro giocatori, uno per squadra: Matteo Borraccin (Maceratese) per la capacità di consolare le emozioni dei compagni e degli avversari; Jacopo Volponi (Montefano) per la capacità di far sentire coinvolti nel gioco tutti i compagni; Gabriele Leka (Cluentina) per la capacità di osservare con attenzione le situazioni di gioco e proporsi di conseguenza; Alessio Vitali (Sangiustese) per la capacità di farsi vedere e farsi sentire con costanza da tutta la squadra in fase di possesso di palla e senza palla.

E’ stata una bella giornata di calcio giovanile, ma soprattutto di sensibilizzazione. Durante la premiazione i tanti presenti hanno a lungo applaudito l’intervento del dottor Alberto Tagliapietra, che ha posto l’accento sulle difficoltà di chi vive la malattia e dei suoi familiari. Per la cronaca il torneo è stato vinto dalla Cluentina che ai calci di rigore ha battuto la Maceratese, ma i veri vincitori sono tutti i bambini ed il messaggio che l’associazione vuole divulgare.