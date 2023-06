Ravellino resta alla Med Store Tunit

Confermato alla Med Store Tunit il libero Ravellino. Prosegue a Macerata la crescita del giovane libero classe 2003, che si appresta ad iniziare la sua terza stagione in biancorosso. Originario di Ancona e figlio d’arte, Ravellino si è fatto notare con la maglia della Volley Game Falconara in Serie C prima di accogliere la chiamata della Med Store Tunit. In questi due anni ha avuto modo di allenarsi e giocare insieme a giocatori di grande esperienza e crescere al fianco di uno dei senatori della squadra di Macerata, il libero Gabbanelli.

«So che la società crede in me e nei giovani – spiega Jacopo Ravellino -. Anche il nuovo coach Castellano fa molta attenzione ai giocatori come me che hanno bisogno di crescere. Il mio obiettivo è quello di ritagliarmi il mio spazio in squadra, continuare ad imparare e dimostrare il mio valore ad una società che mi ha dato fiducia. Ho la fortuna di poter giocare insieme a Gabbanelli, che è un libero di grande esperienza, e vorrei col tempo poter raggiungere i suoi livelli. In più conosco bene la società, c’è dietro una grande organizzazione, degna della Superlega, e sono tutti sempre pronti a soddisfare le nostre esigenze per farci lavorare al meglio». Che ne pensi invece della squadra? «Sono contento di alcuni ritorni, come Lazzaretto e Scrollavezza, mi ci sono sempre trovato bene e mi fa piacere dell’arrivo di altri giovani come Penna, si sta formando una bella squadra e sono sicuro che potremo fare un ottimo campionato».