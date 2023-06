Il re dei bomber della regular season 2022/23 schiaccerà in maglia biancorossa. La Lube annuncia l’ingaggio con contratto biennale di Adis Lagumdzija, opposto bosniaco con nazionalità sportiva turca, atleta classe ’99 di 211 cm d’altezza, reduce dalla vittoria della Cev Cup 2023 con la maglia dalla Valsa Group Modena e attualmente alle prese con la nazionale turca con cui si è qualificato alla Final Four dell’European Golden League, che prenderà il via sabato in Croazia.

Grazie ai suoi 419 punti in 22 partite (85 set), il colosso reduce da una SuperLega Credem Banca in maglia gialla ha staccato tutti chiudendo la Regular Season da miglior realizzatore. L’unico ad avvicinarsi è stato Petar Dirlic a Cisterna con 409 sigilli nello stesso numero di set e partite. Atleta esplosivo e affidabile, Adis si è messo in luce anche nelle coppe e conosce benissimo il campionato italiano grazie alle precedenti esperienze a Monza e a Piacenza con performance che avevano già attirato l’interesse della Lube.

Il percorso- Lagumdzija è nato in Bosnia, a Sarajevo, per poi trasferirsi con la famiglia in Turchia dove ha debuttato nel Galatasaray nella stagione 2016/17. L’anno successivo ha vestito la maglia dell’Arkas Izmir, top Club della Serie A turca, mettendosi in mostra con tre stagioni eccellenti. Nel 2020 è approdato per la prima volta in Italia, alla Vero Volley Monza, eliminando la Lube in Semifinale di Supercoppa all’Eurosuole Forum e portando in brianzoli in Semifinale Scudetto persa poi con Perugia, per poi trasferirsi alla Gas Sales Bluenergy Piacenza e rimanere in Emilia l’anno successivo, ma con la maglia di Modena, chiudendo la Regular Season da miglior realizzatore e alzando al cielo in maglia gialla la Cev Cup.

Nel 2014 Lagumdzija ha ottenuto la cittadinanza turca con la facoltà di difendere la Nazionale biancorossa. Con le giovanili ha vinto un bronzo e il titolo di Mvp nel Campionato Europeo Cadetti Under 19 nel 2017. Con la prima squadra ha messo in cascina un argento all’European League nel 2018, per poi migliorarsi e conquistare la medesima kermesse nel 2019 e nel 2021 da Mvp. Le prime parole di Adis Lagumdzija da opposto biancorosso: «Sono molto felice per il mio trasferimento alla Lube. Credo sia più che legittimo essere al settimo cielo quando si firma con un club che ha giocato sei Finali Scudetto consecutive. Voglio dare il mio contributo per far sì che la squadra continui a lottare ancora al vertice su tutti i fronti».