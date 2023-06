La Ginnastica Macerata continua a collezionare successi anche a ridosso dell’estate. Il mese di giugno si è aperto con la partecipazione ai campionati italiani assoluti di ginnastica aerobica, che si sono svolti a Gorle (Bg) nel weekend dal 3-4 giugno 2023, ai quali sono ammessi gli atleti Senior e Junior B che hanno ottenuto i migliori risultati nel campionato italiano di categoria.

La società maceratese si è presentata in gara con 3 routin: l’individuale Senior di Arianna Ciurlanti, il trio Senior composto da Arianna Ciurlanti, Nicole Moreta e Guenda Cherubini e il gruppo Junior B composto da Guenda Cherubini, Matilde Miceli, Benedetta Pierluigi, Margherita Paolucci e Virginia Marzinotto in prestito dalla Aeros Latina. Buone esecuzioni degli esercizi da parte di tutte le atlete nella fasi di qualificazione, anche se purtroppo questo non è stato sufficiente al trio Senior per rientrare tra i primi otto e qualificarsi alla fase finale, alla quale invece sono approdate sia Ciurlanti con il sui individuale che il gruppo Junior B.

Arianna Ciurlanti ha ottenuto, eseguendo una routin di altissimo livello, il terzo gradino del podio alle spalle delle sue due compagnie di Nazionale, mentre le ragazze del Gruppo Junior B hanno ottenuto un più che soddisfacente 8° posto, alla luce del fatto che sono state l’unico gruppo Junior B a qualificarsi per la finale e hanno dovuto competere con i 7 migliori gruppi Senior d’Italia.

Gli allenatori Arianna Ciucci e Ludovico Vallasciani, che hanno accompagnato in gare queste ragazze si dicono soddisfatti dei risultati ottenuti e delle performance delle ragazze. Senza perdere neanche un minuto, di rientro da Gorle, l’atleta Guenda Cherubini si è subito rimessa a lavoro per partecipare, in rappresentanza dell’Italia, all’Aerobic Gymnastics Pharaohs Cup, open internazionale, che si è tenuta in Egitto il 16 e 17 giugno.

La Cherubini, accompagnata dalla sua allenatrice Arianna Ciucci, torna a casa dall’esperienza egiziana con un oro ottenuto con il suo individuale nella categoria Junior. Ma l’attività della Ginnastica Macerata ancora non si ferma. In questi giorni fervono i preparativi per il saggio di fine anno che, come sottolinea l’Amministratrice Rita Perticarari, è un impegno molto importante per la nostra società sportiva essendo il momento in cui, oltre a festeggiare l’anno sportivo trascorso insieme, i ragazzi hanno l’occasione di mostrare, a parenti, amici e quanti vorranno accorrere, il frutto del loro impegno e del lavoro svolto in palestra insieme ai compagni e agli allenatori.

Purtroppo a causa dei lavori di miglioramento del palasport di Macerata, quest’anno abbiamo dovuto trasferire l’evento al Palasport Giulio Chierici di Tolentino, quindi aspettiamo tutti per “Eurovision-Saggio di fine anno” sabato 24 giugno alle 21, in collaborazione con il nostro sponsor North Sea Project-Gruppo dinamica Spurghi.