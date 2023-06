Due giorni di Open Day per conoscere le novità e le ultime tecnologie del mondo degli isolamenti termoacustici e non solo dedicati ai professionisti del settore.

Teknowool, fondata nel 1988 a Milano, ha aperto le porte a Montecosaro per un incontro tra imprese, tecnici, clienti e fornitori volto a presentare tutte le opportunità operative. La nuova filiale di via Della Maggiola, ulteriore spazio rispetto al punto vendita di via Europa, ha ospitato oltre 25 partner, ognuno con il proprio stand espositivo. L’evento ha ottenuto un grande successo ed ha costituito una preziosa occasione di aggiornamento e approfondimento tecnico.

«Nel 2018 abbiamo aperto il punto vendita di Montecosaro che è specializzato principalmente in finiture e decorativi – spiega Fabrizio Del Frate responsabile della doppia filiale Teknowool – però visto il target dell’azienda, riconosciuta a livello nazionale per isolanti e finiture a secco, ci siamo allargati in una seconda sede dove stocchiamo gran parte del materiale da costruzione. Gli open day sono stati l’occasione per far conoscere ai clienti questa nostra realtà in collaborazione con i nostri principali partner».

Tra questi ultimi c’è Mauro Spaccesi, responsabile commerciale Sigma Coatings, che sottolinea: «La nostra azienda opera come produttore di sistemi vernicianti per l’edilizia e l’industria navale e aerospaziale. In Italia siamo un marchio leader per finiture nell’edilizia e siamo stati a questo open day della Teknowool per presentare tutti i nostri prodotti alle imprese con un occhio di riguardo alle diverse innovazioni per il sistema a cappotto».

Un altro partner è il Colorifico Paulin con il suo responsabile tecnico-commerciale Emanuele Vitto: «Siamo partner di Teknowool oramai da qualche anno, abbiamo partecipato con entusiasmo ed estremo interesse a questa iniziativa. Siamo loro partner commerciali soprattutto per quanto riguarda il verticale, dalle malte da ripristino fino alle finiture per gli esterni, prodotti vernicianti per interno per ferro e legno e siamo specializzati nel mondo della coibentazione termica della facciata».

La doppia filiale Teknowool di Montecosaro Scalo dispone di un’area di 2500 mq coperta e altri 2500 mq scoperti divisi nelle due sedi di via Europa e via della Maggiola.

(Articolo promoredazionale)