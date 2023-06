Ares Safety Macerata Softball vince le due partite sul diamante di via Cioci contro Taurus Donati Gomme Old Parma, nella dodicesima giornata del campionato di serie A1.

Le ragazze di coach Benito Francia Ventura sono protagoniste di due strepitose rimonte che in pratica valgono un passo decisivo verso l’obiettivo salvezza. Particolarmente avvincente la vittoria in gara 1, concretizzata nelle riprese finali. Parma si trova già in vantaggio nel primo inning, con i singoli di Valentina Tagliavini, Sara De Luca e Giulia Fattori. Secondo inning ed è 4-0: triplo di Alice Ghillani, singolo di Benedetta Mori ed errore difensivo. Al terzo, il solo-homer di Lucrezia Moretti porta a 5 il vantaggio che sembra indirizzare la partita.

Ma nella parte bassa del terzo arrivano i primi 3 punti di Macerata con un doppio a basi piene di Chiara Giudice che risolleva la situazione. Parma segna ancora un punto al quarto e uno al quinto, ma per le maceratesi nella parte bassa del sesto arrivano 3 punti: singoli di Chiara Giudice, Sara Monari e Marica Guglielmi ad aprire la ripresa, il singolo (2 RBI) di Ilaria Colepio concretizza. Poi nel settimo inning la lanciatrice di Parma Alice Ghillani riempie le basi con due intenzionali, dopo un colpito e un doppio di Chantelle Ladner, quindi con le basi piene regala la vittoria 8-7 per Macerata con un lancio pazzo.

Macerata completa lo sweep in gara 2, sempre in rimonta ma con sviluppo diverso. Il primo punto lo segna Parma nella terza ripresa con doppio di Giorgia Zenari e Crystine Kistner, che sembra reggere per poter traghettare le emiliane verso il successo. Nella sesta ripresa però cambia ancora tutto: Marica Guglielmi pareggia con un triplo che spinge a casa Chantelle Ladner. Dopo aver riempito le basi, le marchigiane passano in vantaggio con la base su ball conquistata da Emma Fagioli. Ad aggiungere punti sicurezza ci pensa Elisa Grifagno con un singolo che vale il 4-1 e consente a Chantelle Ladner di gestire con calma gli ultimi tre out. Parma prova a rientrare e accorcia con il singolo di Alice Ghillani che porta il punto, ma Chantelle Ladner conclude il match sul 4-2 finale in favore di Macerata.

(Photo credit Michele Guglielmi)