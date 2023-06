Troppa Bollate per l’Ares Safety

Ares Safety Macerata Softball subisce la doppia sconfitta sul campo della Mkf Bollate, nell’undicesima giornata del campionato di serie A1. Per Bollate vittorie importanti che rispondono alle rivali di alta classifica Saronno e Forlì. Macerata lotta finché può nella prima partita, mentre nella ripresa incappa nella seconda chiusura per mercy rule di questo campionato da neopromossa. Risultati netti per le lombarde: 7-1 e 9-2. All’andata, sul diamante di via Cioci fu invece pareggio. In gara 1 a rompere la parità è Silvia Torre con un fuoricampo da tre punti nel secondo attacco contro Luana Luconi.

Laura Bigatton tiene sotto controllo il lineup marchigiano, nonostante a fine partite il numero di valide premierà Macerata (8, contro le 7 di Bollate). Nel quinto inning il fuoricampo di Sara Monari accorcia per le maceratesi, ma non basta. Bollate chiude il discorso nel sesto attacco con la volata di sacrificio di Polini e l’inside-the-park home run di Irene Costa che spinge a casa ulteriori tre punti per il 7-1 finale. In gara 2 Bollate completa lo sweep, ad aprire nel secondo attacco è il singolo di Irene Costa che spinge a casa Laura Bigatton. Nel terzo inning le lombarde allungano: Mikiko Eguchi batte un RBI double e poi segna su errore difensivo, Laura Bigatton spinge a casa Elisa Cecchetti con un singolo e Irene Costa completa la ripresa con il singolo che vale il 5-0.

Nella quarta ripresa Macerata, sino a quel momento dominata da Gabrielle Plain, batte un colpo con il fuoricampo da due punti di Chantelle Ladner, ma il tentativo di rimonta è vano. Nello stesso inning Bollate va nuovamente a segno quattro volte con gli RBI di Elisa Cecchetti (singolo), Gabriela Slaba (doppio) e Delia Manera (singolo). A chiudere la partita anticipatamente per mercy rule per 9-2 ci pensa Serena Boniardi entrata come rilievo.

RISULTATI 11a GIORNATA SERIE A1

Mia Office Blue Girls Pianoro – Rheavendors Caronno 6-1; 0-2 (8°)

Metalco Thunders Castelfranco – Inox Team Saronno 2-5; 0-7 (5°)

Forlì – Taurus Donati Gomme Old Parma 8-0 (5°); 10-0 (4°)

MKF Bollate – ARES Safety Macerata 7-1; 9-2 (5°)

Domenica 11 Giugno

Sestese – Bertazzoni Collecchio

CLASSIFICA

Inox Team Saronno (18 vittorie – 2 sconfitte, .900); MKF Bollate (19-5, .792); Forlì (16-6, .727); Rheavendors Caronno (13-11, .541); Mia Office Blue Girls Pianoro (11-9, .550); Bertazzoni Collecchio (8-12, .400); ARES Safety Macerata, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-13, .350); Metalco Thunders Castelfranco (5-17, .227); Sestese (2-18, .100).