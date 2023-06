«Già programmato da tempo il servizio trasporti per il mare e per i centri estivi stanziali per tutto il periodo estivo. E’ l’opposizione a fare disinformazione», così il sindaco Franco Capponi alla polemica sollevata nei giorni scorsi dalla minoranza in merito al servizio di trasporto per i centri estivi (leggi l’articolo).

«Con Delibera di Giunta n. 52 del 03/04/2023 sono stati programmati i centri estivi per i quali l’Amministrazione ha garantito un impegno di spesa di circa 15mila euro (compreso il centro estivo marino) per alleggerire il peso alle famiglie – si legge in una nota del Comune -. I servizi aggiuntivi sono stati gestiti direttamente con la Contram.

Attivati il trasporto al mare durante l’estate, come già dichiarato nello scorso Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale ha definito per l’estate entrante il servizio di trasporto pubblico direzione mare con le seguenti fermate: Passo Treia servizio di linea per tutto il periodo dal 12 giugno al 31agosto alle ore 7 con cambio a Villa Potenza, arrivo a Porto Recanati 8,05. Bus speciale (linea aggiuntiva finanziata dalla Regione Marche) diretto a Porto Recanati con partenza da Treia (con servizio sia per cittadini ucraini che treiesi) dal 19 giugno al 19 agosto con partenza da concordare, ma orientativamente alle 7,30. I viaggiatori di Passo Treia potrebbero prendere sia quello che scende da Treia o quello che parte da P. Treia. Gli orari saranno leggermente sfalsati di circa mezz’ora. I viaggiatori di Chiesanuova possono invece prendere il bus di linea che scende da Cingoli con direzione Porto Recanati. Il servizio sarà gestito dalla Contram Mobilità che attiverà una corsa dedicata a Treia e finanziata dalla Regione Marche (che trasporterà sia ucraini che treiesi) come detto con partenza da Treia.

I fruitori del servizio pagheranno il costo giornaliero con le normali tariffe Contram. Sarà possibile fare abbonamenti mensili con sconti e gratuità per i ragazzi che hanno l’abbonamento scolastico annuale. I costi e gli orari saranno comunicati con maggiore dettaglio all’attivazione delle relative corse. Per quanto riguarda i centri estivi questi saranno attivati nello spazio verde attrezzato di San Miche di Treia (Centro Storico) e all’oratorio di Chiesanuova: I centri estivi stanziali di Chiesanuova (ragazzi primaria) e San Michele (ragazzi Infanzia) sono stati istituiti dal Comune di Treia nel periodo Covid per rispondere alle esigenze delle famiglie. In questi periodi i servizi erano stati attivati in collaborazione con le parrocchie.

Visto l’alto gradimento delle famiglie, questo servizio dall’anno scorso è stato organizzato dal Comune di Treia con la compartecipazione finanziaria e organizzativa delle famiglie, in collaborazione con la Uisp di Macerata, in relazione alla comprovata esperienza nella gestione dei centri, sperimentata durante il Covid. Le iscrizioni di quest’anno saranno possibili online o inviando l’apposito modulo alla mail [email protected] . Le informazioni relative ai centri sono state comunicate alla scuola che ha collaborato ad avvisare tutti i ragazzi interessati . I Servizi Sciali rimangono a disposizioni per ogni supporto ed informazione e/o richiesta. In merito al trasporto dei ragazzi verso i centri estivi stanziali di San Michele e di Chiesanuova (oratorio) da sempre si sono attivati autonomamente i genitori in collaborazione con le parrocchie.

Da quest’anno, per le famiglie che non potranno trasportare i propri bambini ai due centri (riguarda soprattutto quelli provenienti dalla frazione di Passo Treia) sarà istituito su richiesta il relativo trasporto (a Passo Treia un Centro stanziale non è stato possibile programmarlo per mancanza di luoghi idonei alle iniziative). A breve, la realizzazione del nuovo polo scolastico consentirà di avere tutti gli spazi necessari anche per queste attività sussidiarie. Il servizio sarà svolto in compartecipazione con gli utenti, qualora dovessimo ricorrere ai servizi di trasporto esterni (Contram). Qualora le iscrizioni siano in linea con quanto avvenuto nel passato, come appare dall’andamento delle iscrizioni, potremmo svolgere il servizio gratuitamente con mezzi dell’amministrazione».