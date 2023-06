Epilogo amaro nel Girone B della Junior League 2023 per la Lube Civitanova di Gianni Rosichini, condannata al terzo posto finale nella Pool. Domani, domenica 4 giugno (ore 9), il team Under 20 biancorosso affronterà all’Eurosuole Forum la Valsa Group Modena, terza classificata nel Girone A, per il quinto posto assoluto nella kermesse.

Dopo un primo giorno quasi perfetto tra le mura amiche per i Lubini, grazie al successo per 3-0 (25-17, 25-14, 25-14) contro la Top Volley Cisterna e per 3-1 (25-15, 19-25, 25-18, 25-17) contro la WithU Verona, ieri pomeriggio al PalaPrincipi Gaetano Penna e compagni hanno vissuto in campo uno psicodramma nella sconfitta al tie break contro la Vero Volley Monza (28-26, 25-18, 17-25, 20-25, 10-15) dopo aver guidato l’incontro per 2-0. Forte dei 7 punti in classifica, alla vigilia del match odierno da dentro o fuori con l’Itas Trentino, questa mattina all’Eurosuole Forum i marchigiani hanno pagato un po’ di pressione e qualche episodio sfortunato nel secondo set, subendo l’intraprendenza del sestetto gialloblù, solido a muro, concreto nei momenti clou e capace di piegare il team cuciniero 3-0 con parziali finiti a 20, 23 e 19.

Coach Gianni Rosichini: “Non abbiamo iniziato la gara con l’atteggiamento delle precedenti sfide, ma siamo partiti contratti. Avremmo potuto girare l’incontro con un recupero importante nel finale del secondo set, a tradirci è stata un’invasione sul più bello. Andare sotto 2-0 dopo un finale di set così ti ‘taglia le gambe’, ma non mi è piaciuto l’atteggiamento remissivo dei ragazzi, ho visto scarsa convinzione di farcela. Nella Finale per il 5° posto voglio dare spazio anche a chi ha giocato meno nelle prime quattro partite”.

Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino 0-3

(20-25, 23-25, 19-25)

CUCINE LUBE: Bartolucci 7, Esposito 2, Roberti 6, Ambrose 2, Giacomini 4, Penna 13, Stella (L); Galdenzi, Bonanni 5, Melonari. N.e. Tonti e Menchi. All. Gianni Rosichini.

ITAS TRENTINO: Bernardis 1, Bristot 15, Dell’Osso 5, Brignach 8, Parolari 12, Berger 6, Laurenzano (L); Micheletti. N.e. Graziani, Polacco, Pellacani, Frassanella e Braito. All. Francesco Conci.

ARBITRI: Bosica e D’Argenio

DURATA SET: 25’, 30’, 26’; tot 1h e 21’.

NOTE: Cucine Lube: 5 muri, 0 ace, 16 errori in battuta, 8 errori in attacco, 44% in attacco, 51% (33%) in ricezione. Itas Trentino: 9 muri, 2 ace, 11 errori in battuta, 10 errori in attacco, 49% in attacco, 43% (28%) in ricezione.

***

SCUDETTO UNDER 17 IN TRENTINO – Luci e ombre alle Finali nazionali U17 in Valsugana per la Cucine Lube Civitanova di coach Alessandro Paparoni, che torna con un nono posto. Ieri la formazione marchigiana è incappata in due sconfitte nel proprio girone ritrovandosi alle Semifinali dal 9° al 16° posto. Vittoriosi giovedì per 3-1 in rimonta contro il Volley Prato nella prima giornata, i Lubini hanno dato l’impressione di potersi ripetere con la Fenice Roma nel secondo match aggiudicandosi il primo set per 25-18, poi è arrivato il riscatto dei laziali, che hanno vinto per 3-1. Fatale la sconfitta al fotofinish con il Volley Treviso (18-25, 27-25, 17-25, 25-23,11-15) che ha fatto scendere i biancorossi al terzo posto nel gruppo a 4 punti visto il successo di Roma su Prato. La Lube si è riscattata al fotofinish nella sfida a eliminazione diretta di oggi contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, domata con grande carisma nelle fasi topiche (22-25, 25-12, 25-17, 22-25, 15-10). Il successo è servito a qualificare la formazione dell’Academy Volley Lube per la Finale a caccia del 9° posto, conquistato poco prima delle 18 in un saliscendi di emozioni contro il sodalizio campano del Volley Meta, superato al tie break (25-21, 25-21, 24-26, 17-25, 15-13).