Il presidente Francesco Luciani ha convocato tre nuove sedute del Consiglio comunale per lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 maggio. I lavori prenderanno il via lunedì 29 alle 15 con la discussione delle due interrogazioni iscritte all’ordine del giorno e che riguardano la soppressione del passaggio a livello in via Roma (Alberto Cicarè Strada comune – Potere al popolo) e lo stadio Brizi (Andrea Perticarari – Partito Democratico). A partire dalle 15,30 prenderanno il via i lavori del Consilio comunale con l’approvazione del Rendiconto 2022. L’assise cittadina è poi chiamata ad approvare le tanto discusse modifiche al Regolamento comunale disciplinante le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio delle Donne e l’altrettanto discussa proposta di modifica del regolamento del Consiglio delle Donne, «per poter eleggere – spiega l’amministrazione – vice presidente una componente delle associazioni o degli enti che hanno fatto richiesta di essere integrati nel Consiglio delle Donne come proposto dallo stesso Consiglio».

L’assise cittadina discuterà poi le mozioni e gli ordini del giorno. La prima mozione è relativa ai misuratori del servizio idrico (Maurizio Del Gobbo del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza). Si prosegue poi con l’ordine del giorno relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti (Narciso Ricotta del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza). Il Consiglio comunale si occuperà poi delle mozioni relative alla restituzione dei magazzini Uto alle associazioni cittadine (Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune e altri consiglieri di minoranza), al ripristino del roseto dei giardini Diaz dedicato ai bambini ebrei usati come cavie e poi impiccati nel 1945 (Ninfa Contigiani del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza), alla stagione lirica (Narciso Ricotta del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza), alla viabilità e sicurezza stradale nelle vie che costeggiano le mura cittadine – viale Puccinotti, viale Trieste, viale Diomede Pantaleoni, viale Leopardi – (Alessandro Marcolini del Partito Democratico e altri consiglieri di minoranza) e ai lavori di Largo Volontari del Sangue (Alberto Cicarè di Strada Comune – Potere al popolo e Andrea Perticarari del Partito Democratico). Infine, si discuteranno l’ordine del giorno relativo all’inserimento nel progetto di costruzione del nuovo ospedale di un polo didattico per il corso di laurea in Infermieristica (Elisabetta Garbati di Macerata Rinnova e altri consiglieri di minoranza) e la mozione relativa all’installazione del dispositivo stradale di sicurezza per motociclisti (Andrea Perticarari del Partito Democratico).