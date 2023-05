Dopo 42 anni di onorato lavoro, è arrivata la pensione per Gigliola Fratoni, responsabile, da svariati anni dell’orlatura, nel settore calzaturiero. A ringraziarla, per il lavoro svolto con amore e perseveranza, sono il titolare Luigi Gagliardini e la famiglia, tutte le sue colleghe e i suoi colleghi delle ditte Erika srls e Sil.Cal industrie srl di San Severino con sede a Chiesanuova di Treia in occasione di questo gran traguardo.

«Venerdì – scrivono – si è svolta una festa, animata da vari scherzi e lettere commoventi che dimostrano tutto l’affetto e il riconoscimento, per la dedizione che Gigliola ha sempre dimostrato in tutti questi anni, sia dal punto di vista lavorativo, che umano, verso tutti i suoi colleghi e collaboratori. Un grazie sincero da tutti noi per tutto quello che ha fatto finora e che continuerà a fare per le nostre aziende, con la sua preziosa collaborazione. Il detto “buona vita in vacanza” per lei può aspettare».

(Annuncio a pagamento)