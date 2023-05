A San Ginesio è stata netta la vittoria del sindaco uscente Giuliano Ciabocco, che alla guida di San Ginesio Rinasce è stato riconfermato con 1345 voti (79,54%). Ma i cittadini hanno premiato anche diversi esponenti dell’amministrazione uscente. Tra i candidati consiglieri più votati risultano infatti Francesco Paletti (consigliere uscente), Giordano Saltari (assessore uscente) e Andrea Morichelli (consigliere uscente). Per la lista di Nicola Ferranti, che si è fermato a 346 preferenze (20,46%), i più votati sono stati Marco Scagnetti, Francesco Maria Compagnucci e Alessia Bracci.

Ecco dunque tutte le preferenze delle due liste.

San Ginesio comunità condivisa-Nicola Ferranti sindaco: Marco Scagnetti 51, Francesco Maria Compagnucci 40, Alessia Bracci 34, Loredana Nardi 18, Ester Merelli 9, Greta Gatti 13, Gabriella Sclavi 12, Daniele Francia 7, Moreno Fortunati 4.

San Ginesio rinasce – Giuliano Ciabocco sindaco: Francesco Paletti 160, Giordano Saltari 115, Andrea Morichelli 111, Sabrina Molianetti 79, Andrea Pazzelli 72, Leonardo Campugiani 71, Daris Belli 64, Sara Pettetta 61, Michele Merelli 59, Angela Maria Mari 51, Maria Alessandrini detta Fausta 46, Gualtiero Ciabocco 34.

Visti i risultati, e in attesa della verifica dell’Ufficio elettorale, per la maggioranza entrano quindi in consiglio: Francesco Paletti, Giordano Saltari, Andrea Morichelli, Sabrina Molianetti, Andrea Pazzelli, Leonadro Campugiani, Daris Belli e Sara Petetta. Quattro invece i seggi per la minoranza: oltre al candidato sindaco Nicola Ferranti, entrano Marco Scagnetti, Francesco Maria Compagnucci e Alessia Bracci. Starà invece al sindaco Ciabocco comporre la nuova giunta.