di Andrea Cesca

Un colpo di testa di Mondonico al 95’ salva l’Ancona. Il difensore, che ha grosse responsabilità sul gol del momentaneo svantaggio (gol di Romero), si riscatta con un’incornata da pochi passi ed elimina la Lucchese dai playoff. Dopo la vittoria con il Rimini e la sconfitta con la Recanatese arriva un pareggio molto importante per la squadra di Donadel. La rete della qualificazione giunge sulla sirena, la prestazione ha lasciato a desiderare, soprattutto l’atteggiamento eccessivamente attendista, ma l’obiettivo è stato raggiunto. L’Ancona tornerà in campo domenica per il secondo turno. Per conoscere il nome dell’avversario bisognerà aspettare le partite in programma questa sera, vale a dire Gubbio-Recanatese e Pontedera-Rimini

A quasi venti giorni di distanza dall’ultima gara ufficiale l’Ancona scende in campo allo stadio Del Conero nel primo turno dei playoff. I biancorossi, che hanno chiuso la stagione regolare al settimo posto, ospitano la Lucchese, ottava con sette punti di ritardo rispetto a Gatto e compagni. La migliore posizione di classifica consente alla squadra di Donadel di poter giocare per due risultati su tre nei novanta minuti, non sono previsti infatti tempi supplementari e calci di rigore. La gara d’andata nelle Marche lo scorso 29 ottobre terminò con la vittoria dei dorici per 2 a 1 (gol di Bianchimano, Simonetti e Spagnoli), al Porta Elisa di Lucca finì 1 a 1 (reti di Panico e Simonetti). La Lucchese è tra le difese meno perforate del girone, appena 15 reti subite in diciannove incontri esterni, gli stessi incassati dalla Reggiana che ha vinto il campionato, l’ultima vittoria dei rossoneri nel capoluogo marchigiano risale al 14 dicembre 1997.

Dopo sette anni riapre la gradinata Maurizio Neri, quando l’arbitro da il fischio di inizio smette di piovere e fa capolino il sole. L’Ancona reduce dalla brutta sconfitta nel derby con la Recanatese vuole far dimenticare ai propri tifosi l’eliminazione al primo turno un anno fa contro l’Olbia. La Lucchese prende immediatamente il comando delle operazioni a centrocampo. Il primo tiro dopo 8’ è di Mezzoni, alto sulla traversa. Il gioco si sviluppa nella metà campo dei padroni di casa, la Lucchese al 23’ va alla conclusione con De Maria, sinistro a lato. L’Ancona si difende con ordine e rischia quasi nulla ma fatica a ripartire. Al 29’ Di Massimo si rende pericoloso, poi Paolucci cade in area dopo un contatto con De Maria ed invoca il calcio di rigore, anche i tifosi di casa protestano, l’arbitro non interviene. Il primo tempo si chiude con i biancorossi che provano a spostare più avanti il proprio baricentro sospinti dalla Curva Nord che si aspettava di più.

Donadel lascia negli spogliatoi Fantoni e fa entrare Barnaba, poi la Lucchese perde per infortunio Benassai. Perucchini in uscita salva su Panico messo in moto da un “buco” di Mondonico. Poi lo stesso Perucchini rischia di combinarla grossa sul retropassaggio di Camigliano, il portiere ritarda il rinvio con i piedi, la Lucchese non ne approfitta. Il copione della partita è più o meno lo stesso del primo tempo, la qualità del gioco decisamente più scadente. Intanto ricomincia a piovere.

L’Ancona si lamenta per un fuorigioco fischiato a Spagnoli, Donadel viene ammonito. Poi i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio: al 69’ Gatto intercetta un calcio di punizione avversario sulla propria trequarti e si invola, palla sulla sinistra a Di Massimo, grande intervento di Cucchietti. Sul tiro dalla bandierina che ne consegue il colpo di testa di Simonetti viene respinto sulla linea di porta da Ravasio a portiere battuto, Moretti da pochi passi colpisce la traversa. Il momento sembra favorevole per l’Ancona, Mastalli impegna Perucchini. La doccia gelata per i dorici arriva al minuto 82’: Ravasio apre bene per Bruzzaniti sulla sinistra, il cross a centro area trova la testa del neo entrato Romero che sfugge a Mondonico, il colpo di testa sotto misura è vincente, 0 a 1. Il “Del Conero” è ammutolito, l’Ancona prova a reagire con la forza della disperazione, l’arbitro concede sei minuti di recupero. Al 93’ Moretti va giù in area e reclama il penalty, sul calcio di punizione di Paolucci anche Perucchini si spinge in attacco, il cross sul secondo palo trova la testa di Mondonico, il colpo di testa è vincente, 1 a 1.

Momenti di nervosismo sul terreno di gioco al triplice fischio finale, viene espulso Franco. L’Ancona va a salutare i tifosi, il primo passo è stato fatto.

Il tabellino:

ANCONA (3-5-2): Perucchini 5,5; Fantoni 5,5 (1’ st Barnabà 6), Mondonico 6,5, Camigliano 5,5; Mezzoni 6 (39’ st Petrella ng), Simonetti 5,5, Gatto 6 (33’ st Basso ng), Paolucci 5,5, Martina 5,5; Di Massimo 6 (30’ st Moretti ng), Spagnoli 5 (33’ st Melchiorri ng). A disp.: Piergiacomi, Vitali, De Santis, Lombardi, Ruani, Pecci, Barnabà, Mattioli, Prezioso. All.: Donadel.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti 7; Alagna 6 (36’ st Romero 7), Tiritello 6, Benassai 6 (5’ st Bachini 6), De Maria 6; Tamburello 6 (36’ st Fabbrini ng), Di Quinzio 6 (16’ st Ravasio 6,5), Franco 6; Visconti 6 (16’ st Mastalli 6), Panico 6, Bruzzaniti 6,5. A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo Pinna, Quirini, D’Ancona, Catania, D’Alena, Merletti. All.: Maraia.

TERNA ARBITRALE: Mattia Caldera di Como (assistenti Giorgi di Legnano e D’Angelo di Perugia, IV ufficiale Di Cicco di Lanciano)

RETI: 37’ s.t. Romero (L), 50’ s.t. Mondonico (A)

NOTE: spettatori 2.642 (146 nel settore sopiti). Calci d’angolo 5 a 2. Espulso Franco a partita finita. Ammoniti Panico, Fantoni, Donadel, Gatto, Mastalli, Bruzzaniti, D’Alena, Simonetti. Recupero: 6′ (0’+6′).