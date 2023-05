Mozione per l’intitolazione di una via ad Anna Frank e iniziative di sensibilizzazione, la delibera di consiglio è valida. Con la pubblicazione all’albo pretorio viene sbrogliata una questione giuridica che aveva fatto discutere maggioranza e minoranza nel corso di uno degli ultimi consigli comunali. Lo scorso 17 aprile infatti la maggioranza si era spaccata sulla mozione dedicata ad Anna Frank che di fatto era la riproposizione di parte di una vecchia richiesta presentata dal Pd per intitolare una via alla bambina simbolo della Shoah e a donare nelle scuole libri del Diario e finanziare viaggi di studio nelle scuole con destinazione i campi di concentramento come Auschwitz.

La mozione passò con 8 voti favorevoli grazie a 5 astenuti fra le fila della maggioranza (Campetelli, Fontana, Mercuri, Pollastrelli, Polverini). A quel punto viene richiesta una seconda votazione per errore, ne nasce in sede di dibattimento un confronto acceso, col presidente del consiglio Troiani che a fine seduta dice che il punto verrà riproposto. E invece no. E’ ufficiale, la mozione è passata. «è ufficialmente approvata come si evince dalla delibera n. 26 pubblicata all’albo on line del comune di Civitanova – afferma Mirella Paglialunga, consigliera di minoranza – confermando la correttezza delle osservazioni avanzate dai consiglieri Gismondi, Paglialunga, Micucci, Mancini, Murri, Iezzi e Rosati e nessuna condizione ne può annullare l’efficacia tanto da ipotizzare una successiva, prossima e nuova votazione. Di conseguenza, nel rispetto della delibera, la giunta comunale dovrà destinare risorse del bilancio nei capitoli della cultura all’acquisto di copie del libro “Il Diario di Anna Frank ” da distribuire nelle scuole al fine di approfondire la conoscenza di quel drammatico periodo storico e la figura di Anna Frank, destinare risorse del bilancio per finanziare viaggi di istruzione per le scuole medie civitanovesi per la visita a campi dì concentramento e di sterminio d’intesa con il tavolo di concertazione con le scuole e nell’ambito dell’accordo di programma e aderire all’università per la Pace delle Marche».