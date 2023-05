Tampona un’auto e la butta fuori strada, all’origine sembra esserci stato un malore accusato da una donna che era al volante della vettura. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi in contrada Vallonica, tra Passo di Treia e San Severino. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, una donna si sarebbe sentita male mentre era alla guida e a causa di ciò ha poi tamponato un’auto che la precedeva. In seguito all’impatto questa seconda vettura è uscita di strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti 118, vigili del fuoco e polizia locale. Due donne sono state soccorse e portate in ospedale a Macerata. Nessuna sarebbe in condizioni gravi.