PROMOZIONE - I biancorossi hanno battuto Trieste 25-20 trascinati da un centinaio di tifosi arrivati a Chieti per assistere al match. Una stagione da sogno, con 30 vittorie su 30 incontri. Oggi la finalissima con l’Eppan per la Coppa Italia

La Macagi Cingoli è promossa in Serie A Gold. La squadra di Sergio Palazzi ha battuto 25-20 Trieste nella semifinale delle Final Eight di serie A2 maschile, tornando in massima serie dopo 2 stagioni. E’ stata una partita sofferta, equilibrata per tutti i 60 minuti, ma nella ripresa i cingolani hanno saputo mantenere il vantaggio, nonostante i tentativi di rimonta dei triestini. I biancorossi coronano una stagione da sogno, con 30 vittorie su 30 incontri. Non è stato facile battere i triestini di coach Radojkovic, rimasti attaccati al match per tutti e 60 i minuti di gioco. Nel secondo tempo, però, Strappini e compagni sono stati sontuosi: la loro voglia di vincere è stata decisiva per portare a casa l’intera posta, regalando la gioia più grande al centinaio di tifosi accorsi a Chieti da Cingoli in autobus e con le automobili. I sostenitori cingolani sono stati l’ottavo uomo in campo e hanno trascinato la squadra alla conquista della vittoria. Jan Radojkovic si porta a casa la palma di top scorer con 7 reti, seguito a 5 da Ciattaglia e Scaramelli e a 4 da Somogyi, Codina Vivanco e Gomes. Le Finals, però, non sono ancora terminate. Oggi alle 14 la Macagi Cingoli affronta l’Eppan per la finalissima tra le due promosse in Serie A Gold che attribuisce la Coppa Italia di Serie A2 Maschile.

La cronaca – Il primo tempo si è giocato punto su punto, con una grande aggressività da parte di entrambe le squadre. Strappini ha aperto le marcature, Scaramelli e Radojkovic hanno ribaltato il parziale sull’1-2. Zoppetti salva su Mangoni, ma non può nulla sui colpi di D’Agostino e Ciattaglia per il 3-2. Mihail ipnotizza due volte Scaramelli, prima del pari di Sandrin (3-3). Radojkovic risponde a Strappini, poi Gomes piazza il 5-4. Mihail para i tentativi di Urbaz e Di Nardo, mentre Zoppetti respinge un 7 metri di Gomes. Dall’altra parte Urbaz pareggia (5-5). Due gol di Ciattaglia fanno scappare la Macagi sul 7-5 al 15’, nonostante l’ennesimo miracolo di Zoppetti su Gomes. Trieste non ci sta e pareggia quattro minuti più tardi con Urbaz e Radojkovic (7-7), supportati dalle parate decisive di Zoppetti sul 7 metri di Codina Vivanco (deviato sul palo) e sul tiro dall’ala di Ciattaglia. Rossetti e Gomes fanno 9-7 al 21’, dopo il bell’intervento di Sandrin. Rossetti risponde a Di Nardo, quindi Sandrin piazza il 10-9. Segue una fase in cui i portieri sono grandi protagonisti: da una parte Zoppetti para i tentativi di Codina Vivanco, Gomes e Rossetti, dall’altra Mihail è provvidenziale su Di Nardo, Radokjovic e sul 7 metri di Pernic.

Radojkovic trova la nuova parità sul 10-10, mentre Somogyi dai 7 metri chiude il primo tempo sull’11-10. Secondo tempo Nella ripresa la Macagi Cingoli riesce a portarsi più volte in fuga, Trieste recupera sistematicamente ma nei minuti finali deve alzare bandiera bianca. Sandrin colpisce un palo ad inizio secondo tempo, dall’altra parte Gomes e Somogyi dai 7 metri piazzano il +3 (13-10). Scaramelli accorcia sul 13-11, poi Mangoni colpisce un palo. Mihail neutralizza un 7 metri a Radojkovic, Compagnucci dall’altra parte conferma il 14-11 al 40’. Gomes risponde a Scaramelli (15-12), poi Zoppetti respinge i tentativi di Mangoni e Somogyi (deviato sul palo), mentre Mihail non fa passare la conclusione di Di Nardo. Radojkovic segna la rete del -2 al 46’ sul 15-13. Sul 16-14, il triestino Di Nardo è stato espulso per via della terza sospensione per due minuti. Codina Vivanco e Ciattaglia mantengono il +3 sul 18-15, ma Mazzarol e Scaramelli riportano a -1 Trieste sul 18-17, quando mancano 7 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Ci pensa ancora Codina Vivanco a ristabilire il +3 con due gol consecutivi sul 20-17: è l’inizio del trionfo cingolano negli ultimi 5 minuti. Radojkovic prova a tenere a galla Trieste, però due colpi di Somogyi valgono il +4 sul 22-18 al 56’. Gomes sbaglia il 7 metri del +5, ipnotizzato da Zoppetti: dall’altra parte Sandrin segna il 22-19. Ciattaglia e Strappini fanno esplodere i tifosi cingolani alla Casa della Pallamano sul 24-19, dopo la bella parata di Mihail e Sandrin. Scaramelli segna l’ultimo gol giuliano, prima del 7 metri di D’Agostino che chiude definitivamente i giochi sul 25-20.

Il tabellino

Macagi Cingoli-Trieste 25-20

Macagi Cingoli: Mihail, Santamarianova, Fioretti, Tapuc, D’Agostino 2, Ciattaglia 5, Ottobri,

Mangoni, Somogyi 4, Bordoni, Gomes 4, Latini, Strappini 3, Rossetti 2, Compagnucci 1, Codina

Vivanco 4. All. Palazzi

Trieste: Zoppetti, Postogna, Radojkovic J. 7, Scaramelli 5, Mazzarol 1, Pernic 1, Urbaz 2, Di Nardo,

Valdemarin, Visintin, Zoppetti, Del Frari, Sandrin 3, Vinkovic. All. Radojkovic F.

Arbitri: Simone – Monitillo