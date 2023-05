PARTITI - Elena Leonardi e Massimo Belvederesi: «Strutturarsi in maniera ordinata e capillare facilita anche il percorso della filiera istituzionale, andando dallo Stato al Comune, passando per Regione e Provincia»

E’ stato inaugurato ieri il circolo di Fratelli d’Italia a Castelraimondo. Presenti la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, il coordinatore provinciale Massimo Belvederesi, il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli, il presidente del Consiglio comunale di Potenza Picena Mirco Braconi, il consigliere comunale di San Severino Tiziana Gazzellini e il coordinatore regionale di Gioventù Nazionale Maicol Pizzicotti Busilacchi.

«La costituzione di un nuovo circolo – dichiarano Leonardi e Belvederesi – specialmente in uno dei comuni della montagna maceratese, segnala quanto importante sia per Fratelli d’Italia dare risposte concrete a un’area che negli anni ha vissuto troppe problematiche. Strutturarsi in maniera ordinata e capillare facilita anche il percorso della filiera istituzionale, andando dallo Stato al Comune, passando per Regione e Provincia. Nei prossimi giorni verrà ultimato l’organigramma interno al circolo per completare la strutturazione di questa nuova realtà. Auguriamo sin d’ora buon lavoro a tutti i tesserati castelraimondesi».