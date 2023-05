SAN SEVERINO - L'antica chiesa, che è stata anche presidio dei Templari, aveva subito danni nel 2016

Torna agibile la chiesa di San Michele, a San Severino, antico presidio dei Templari, poi passata ai cavalieri di San Giovanni, di Gerusalemme, Rodi e Malta. La chiesa ha una storia complicata per via dei danni subiti con i terremoti. A partire da quello del 1799 quando fu demolita. Ricostruita su progetto di Ireneo Aleandri (l’architetto che ha progettato lo Sferisterio di Macerata), era stata inaugurata nel 1834. Danneggiata dalle scosse del 1997 e poi da quelle del 2016. Dopo i lavori di riparazione e miglioramento sismico il piccolo tempio neoclassico è tornato agibile. Per le opere di ricostruzione l’Usr della Regione Marche ha stanziato un finanziamento pubblico di 148mila euro.