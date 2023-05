La Cbf Balducci saluta Silvia Fiori

VOLLEY - Il libero altoatesino era arrivato a Macerata nella scorsa estate

Altro arrivederci in casa Cbf Balducci Hr: dopo una stagione vissuta insieme in Serie A1, si separano le strade del libero Silvia Fiori e del club maceratese. «La giocatrice altoatesina era arrivata nelle Marche nella scorsa estate, vestendo la maglia arancionera per la prima volta nella sua carriera, nell’anno dell’esordio assoluto nel massimo campionato per la società marchigiana – si legge in una nota del club -. A Silvia Fiori va il ringraziamento per aver portato in arancionero grande professionalità e tanta grinta, sempre dimostrati in campo difendendo i colori della Cbf Balducci Hr. A lei anche un grande in bocca al lupo per le sue future avventure sportive nel mondo del volley».