Symone Abbott lascia la Cbf Balducci

VOLLEY - La statunitense saluta Macerata dopo una sola stagione

Dopo un anno insieme si dividono i percorsi della schiacciatrice Symone Abbott e della Cbf Balducci Hr. La giocatrice statunitense, arrivata nelle Marche la scorsa estate per disputare il campionato di Serie A1, non vestirà la maglia arancionera nella prossima stagione. «La Cbf Balducci Hr ringrazia Symone Abbott per il suo contributo professionale ed impegno nella prima stagione nel massimo campionato della storia del club e la saluta augurando alla schiacciatrice Usa le migliori fortune per il suo futuro».