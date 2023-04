VISITA - Ieri il sottosegretario al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, è stato ad Ancona. La senatrice Elena Leonardi: «A Montacuto arriveranno parte delle nuove dotazioni acquistate dal Governo. Inoltre ha preso l'impegno di affrontare il tema della mancanza del carcere nel Maceratese»

«Impegno del sottosegretario alla Giustizia per portare sui tavoli competenti il tema di Macerata, priva di un carcere», a dirlo la senatrice Elena Leonardi, coordinatrice di Fratelli d’Italia Marche. L’occasione è stata la vista, ieri, del sottosegretario del ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ai due carceri di Ancona.

«Sul carcere di Montacuto, il sottosegretario ha dichiarato che arriveranno parte delle nuove dotazioni acquistate dal Governo, tra cui scudi e caschi antisommossa, guanti operativi antitaglio e divise. Inoltre è stato istituito il corpo medico della polizia penitenziaria, così da assicurare sicurezza, ordine e legalità negli istituti – dice Leonardi -. Inoltre il sottosegretario ha ricordato l’impegno infrastrutturale sul tema delle carceri, con 84 milioni di euro disposti per 10 nuovi padiglioni di edilizia penitenziaria, prendendosi anche l’impegno di portare sui tavoli competenti il tema di Macerata, sede di Sorveglianza e di Corte d’Appello ma priva di un carcere. Se oggi non è stato possibile aprire nuove carceri, la volontà per il futuro è certamente quella di fornire un servizio a sostegno delle istituzioni e della legalità». Sul carcere, in provincia fino al sisma del 2016 c’era quello di Camerino e lì dovrebbe essere ricostruito, anche se era stata avanzata, dal garante Giancarlo Giulianelli, la proposta di farlo a Macerata. Idea che aveva aperto un dibattito sul tema con il Comune di Camerino che aveva ribadito che