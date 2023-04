BASEBALL - Prima della partita di sabato, c'è stata una presentazione con i piccoli atleti dell'under 12 tenuti per mano dai ragazzi della serie A

Hotsand Macerata procede a punteggio pieno nel girone A della fase di qualificazione ai play off della serie A1. Quattro partite vinte dopo due giornate, con doppio successo a Sesto Fiorentino contro il Padule e doppio successo sabato in casa con il Poviglio. Sabato prossimo sempre a Macerata saranno di scena gli Athletics di Bologna e la Hotsand farà di tutto per allungare la serie di vittorie, con lo scopo di raggiungere quanto prima la matematica certezza della qualificazione ai play off.

Prima della partita serale, c’è stata una presentazione con i piccoli atleti dell’under 12 tenuti per mano dai ragazzi della serie A durante l’entrata in campo e durante l’inno italiano e con l’assessore Riccardo Sacchi autore del primo lancio della partita con i piccoli U12 intorno a lui.

La Hotsand ha battuto il Poviglio con una vittoria manifesta in gara 1 e con un perentorio 6 a 0 in gara 2. Partite praticamente mai in discussione contro una squadra, quella reggiana, comunque coriacea, con ottimi monti di lancio e parecchi giovani promettenti. Presenza nelle loro fila di Giovanni Di Turi, giocatore che ha militato qui nel 2021 come ricevitore. Appuntamento ora sempre sul diamante cittadino sabato prossimo contro gli Athletics di Bologna. «Negli ultimi anni il confronto con i bolognesi è stato sempre vittorioso, speriamo di proseguire la serie – dichiara il presidente Andrea Graziani – La squadra quest’anno è molto competitiva, è stata costruita con attenzione; speriamo di raccogliere buoni frutti».

Appuntamento sabato sul diamante di Via Cioci, alle 14 e alle 19.