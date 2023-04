VOLLEY - La società comunica il tutto esaurito per il match in programma martedì alle 18 a Civitanova, i supporter organizzati lanciano l'appello a tutti i possessori dei tagliandi in ogni settore per allestire la coreografia

Tutti i biglietti per gara 5 di Semifinale Scudetto sono stati venduti. L’Eurosuole Forum sarà sold out in occasione della bella tra Lube Civitanova e Allianz Milano in programma martedì 25 aprile alle 18. «Già nella tarda mattinata di oggi era terminata la disponibilità online, mentre nel corso del pomeriggio sono stati venduti i carnet di biglietti disponibili al botteghino del palazzetto – si legge in una nota del club cuciniero -. Si preannuncia una serata ricca di emozioni e tifo forsennato quella che vedrà in campo marchigiani e meneghini, circondati dalla cartolina monocromatica sugli spalti gremiti. I supporter di Lube del Cuore, infatti, stanno lanciando un appello a tutti i possessori dei tagliandi per venire al palazzetto con addosso t-shirt o maglie rosse in qualsiasi settore dell’impianto per dar vita a un’unica macchia colorata e regalare uno scenario da sogno».