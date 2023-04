CELEBRAZIONI per il 78esimo anniversario della Liberazione, ecco il programma. Ci sarà anche lo scoprimento della targa nell'area verde di via Goito intitolata alla giovane ebrea uccisa dai nazisti. Previsto un incontro in sala consiliare col prof Unimc Angelo Ventrone

Martedì il Comune di Civitanova celebrerà il 78esimo anniversario della Liberazione e festa nazionale e verrà inaugurata la tanto discussa area verde intitolata ad Anna Frank. L’iniziativa, come da tradizione, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la presidenza del Consiglio comunale e l’Anpi locale. Di seguito il programma completo degli appuntamenti istituzionali aperti alla cittadinanza: alle 9, il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente del Consiglio comunale Fausto Troiani e il presidente dell’Anpi locale, Francesco Peroni, accompagnati dalla Banda cittadina si ritroveranno in piazza XX Settembre per il trasferimento in autobus verso la Città Alta per la prima tappa, con deposizione della prima corona d’alloro, alla lapide dei Caduti di tutte le guerre in viale della Rimembranza. Ritorno in via Goito per la cerimonia d’intitolazione dello spazio verde ad Anna Frank con scoprimento della targa dedicata. La decisione di dedicare uno spazio alla giovane ebrea uccisa dai nazisti è arrivata insieme a quella di dedicare un piazzale a Toro Seduto.

Alle 10.15 deposizione della seconda corona d’alloro al monumento ai caduti in Piazzale Italia. Alle 10.45 deposizione della terza corona d’alloro presso i giardini di Piazza Gramsci, dove sono previsti gli interventi delle autorità civili e delle associazioni, come da tradizione. Alle 11.15 deposizione di altre corone d’alloro alle lapidi ai caduti sotto Palazzo Sforza. La mattinata di commemorazione si concluderà con un ulteriore momento di approfondimento in aula consiliare dove è prevista una piccola cerimonia con gli interventi del presidente del consiglio Fausto Troiani, del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente dell’Anpi, Francesco Peroni e con l’intervento conclusivo del professor Angelo Ventrone, studioso e scrittore di caratura nazionale, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Macerata dal titolo “Il 25 Aprile e la repubblica degli italiani”. La cittadinanza è invitata a partecipare.