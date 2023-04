SERIE A1 - Terza giornata del campionato, la squadra di coach Benito Francia Ventura perde gara 1 (1-2) con il minimo scarto, ma fa sua gara 2 (7-5)

Macerata Softball torna da Parma con un importante pareggio, nella terza giornata del campionato di serie A1. La squadra di coach Benito Francia Ventura perde gara 1 (1-2) con il minimo scarto, ma fa sua gara 2 (7-5), con una reazione che fa ben sperare per il futuro. Taurus Donati Gomme Old Parma e Macerata Softball rimangono appaiate in classifica con 2 vittorie e 4 sconfitte.

In gara 1 pedana affidata a Luconi che viene colpita da un doppio al secondo inning di Zenari, dopo un bunt di sacrificio di Tagliavini le maceratesi non riescono a fare out e la valida di Mori porta a casa due punti per Parma. Al quarto inning il doppio di Roberts porta un punto per Macerata, complice anche un errore della difesa di Parma sulla battuta di Ladner. La lanciatrice parmense Ghillani chiude l’incontro con solo 3 valide concesse. Nel secondo incontro Macerata cambia regime e passa in vantaggio contro la lanciatrice emiliana Kistner, ma per due volte vengono sorpassate dalle locali. Al primo inning il fuoricampo di Moreland e il triplo di Zenari frutta il primo sorpasso al Macerata 2 a 1.

Al terzo il triplo di Tittarelli e i singoli di Giudice e Guglielmi valgono il nuovo sorpasso. Al quinto nuovo sorpasso per Parma con i punti di Slawitz, Zenari e Ghillani che sfruttano un momento di difficoltà della partente maceratese. Il controsorpasso che determina la vittoria delle marchigiane avviene al sesto inning, quando una serie di errori della squadra di casa e le valide di Colepio (singolo) e Fagioli (doppio) fissano il risultato sul 7 a 5. L’ultimo inning va in pedana ancora Luconi che effettua gli ultimi 3 out per il successo maceratese. Sabato 22 aprile alle ore 18 Macerata Softball ospiterà al diamante di via Cioci l’Inox Team Saronno, un’altra delle grandi del softball italiano.