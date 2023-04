SERIE D - In Abruzzo i ragazzi di Zannini perdono 3 a 0, archiviato nella prima mezzora, e restano ultimi in classifica, a sei punti dalla zona playout quando mancano tre giornate al termine del campionato

Il Tolentino ultimo in classifica perde nettamente 3 a 0 ad Avezzano e vede sempre più vicina la retrocessione in Eccellenza: a tre giornate dal termine, infatti, i cremisi sono a sei punti dalla zona playout. Ultima spiagga domenica prossima al Della Vittoria contro il Trastevere, in caso di esito negativo e contemporanei risultati utili delle concorrenti potrebbe arrivare anche il matematico saluto al girone F di Serie D. Nel pomeriggio odierno, allo stadio dei marsi, non c’è stata partita: i ragazzi di Zannini, in formazione rimaneggiata, subiscono tre gol dopo appena mezzora di gioco. Vana la reazione ospite.

La cronaca. Pronti via e l’Avezzano passa in vantaggio. Al 7′ Dos Santos penetra in area e viene atterrato irregolarmente: dal dischetto lo stesso capitano spiazza Gagliardini. Gli abruzzesi, a metà tempo, trovano anche il raddoppio. Al 22′ Cisse avanza e verticalizza per il solito Dos Santos che è freddo a siglare il 2 a 0. Sterile è la risposta del Tolentino, che trova un gol con Moscati, pescato in netta posizione di fuorigioco. Poco più tardi Gagliardini chiude lo specchio ad un mancino ravvicinato di un calciatore locale. Al 35′ Cigliano prova il tiro, deviato in corner. Dall’angolo Lagonia solo soletto all’altezza del secondo palo di testa realizza il 3 a 0. Il Tolentino prova a scuotersi ad inizio ripresa e dopo due minuti Marcelli spara alto dal limite dell’area. Al quarto d’ora torna in avanti l’Avezzano, tiro deviato in angolo. Al 20′ punizione alta del neoentrato Vitiello. Cinque minuti più tardi episodio dubbio: Pallecchi cade nei pressi dell’area di rigore dell’Avezzano, ai più sembra dentro, per l’arbitro è fuori e quindi assegna solo calcio di punizione, non sfruttato dal Tolentino. Nel finale il terzino cremisi Di Biagio si fa sfuggire Bianciardi e lo atterra irregolrmente, secondo il signor Moncalvo di Collegno è chiara occasione da gol ed espelle il giocatore ospite. E’ l’ultima emozione della partita.

Il tabellino:

AVEZZANO: Coco, Zanon, Labonia (28′ s.t. Corrado), Cigliano (8′ s.t. Sassarini), Scatozza (10′ s.t. Hoxha), Filosa, Cisse (20′ s.t. De Almeida), Bianciardi, Dos Santos (38′ s.t. Provenzano), Donatangelo, Paris. A disp.: Di Girolamo, Pellecchia, Selle, Marietti. All.: Scorsini.

TOLENTINO: Gagliardini, Lattanzi (45′ s.t. Bontempo), Giuli (12′ s.t. Vitiello), Di Biagio, Stefoni, Marcelli, Massarotti, Blanco (1′ s.t. Rozzi), Moscati (12′ s.t. Nacciarriti), Papaserio, Pallecchi (33′ s.t. Bruffa). A disp.: Giorgi, Piermartiri, Mataloni, Ciottilli. All.: Zannini.

TERNA ARBITRALE: Moncalvo di Collegno (Spolentini di Rieti – Bosco di Roma 2).

RETI: 8′ p.t. e 22′ p.t. Dos Santos, 35′ p.t. Lagonia.

NOTE: ammoniti: Scatozza, Lagonia. Espulso: Di Biagio (rosso diretto).