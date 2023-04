ECCELLENZA - Gli uomini di Bolzan piegati dall'Atletico Azzurra Colli, che a sua volta scavalca i viola di Mariani (domenica prossima scontro diretto in terra picena): oggi al Dell'Immacolata finisce 2 a 2 contro l'Urbino, diretta concorrente a due punti di distanza al pari dell'Osimana

Il Montefano pareggia 2 a 2 in casa contro l’Urbino, scivola al quinto posto e domenica prossima dovrà difendere la propria posizione playoff per disputare gli spareggi promozione per la Serie D. I gialloblu ospiti, al pari dell’Osimana, inseguono a soli due punti i viola, che accusano una lunghezza di ritardo dall’Atletico Azzurra Colli: l’ascolano Aliffi piega il Valdichienti con un colpo di testa al tramonto del primo tempo al Comunale di Villa San Filippo e gli uomini di Bolzan sono matematicamente fuori dalla zona playoff. Ininfluente, dunque, l’ultima trasferta a Porto Sant’Elpidio, a differenza del Montefano che si giocherà tutto proprio a Colli del Tronto.

La cronaca di Montefano – Urbino. Al 6′ Rocchi in due tempi fa sua una conclusione dalla distanza di Tamagnini. Al 19′ Sindic batte una punizione, un giocatore dell’Urbino rischia l’autorete. Montefano pericoloso in due circostanze sugli sviluppi di corner. A metà tempo il portiere viola è attento su un tiro dalla distanza avversario. Al 37′ Monaco avanza e crossa per Guzzini che calcia e trova solo l’esterno della rete. Al tramonto di frazione Mercurio salva su Carnesecchi.

In avvio di ripresa l’Urbino passa in vantaggio, al 4′, sugli sviluppi di un corner: Rocchi prova a respingere ma la palla colpisce un compagno di squadra ed entra in porta. Il Montefano reagisce intorno al quarto d’ora e con un micidiale uno due ribalta il punteggio. Al 14′ Bonacci pareggia approfittando di un’indecisione della retroguardia ospite. Al 16′ Dell’Aquila arriva puntuale in spaccata sul traversone di De Luca. Dopo una fase di stallo, il match torna ad animarsi al 34′, quando Tamagnini effettua una rovesciata ben disinnescata in corner da Rocchi. Dall’angolo Magnani non inquadra lo specchio.

Il pareggio dell’Urbino si materializza tre minuti più tardi: Montesi tira di prima intenzione da fuori area e firma il 2 a 2. Nel finale il Montefano cerca il gol con Sindic, su punizione, ma Stafoggia si salva in angolo, su cui Monaco non centra il bersaglio grosso. Prima del triplice fischio Rocchi neutralizza il tentativo di Nisi.

Il tabellino di Montefano – Urbino 2-2:

MONTEFANO: Rocchi, Morazzini, Postacchini, Guzzini, Monaco, Mercurio, G. De Luca (31′ s.t. Candidi), Sindic, Dell’Aquila, Palmucci (35′ s.t. Stampella), Bonacci. A disp.: Viti, Moschetta, Trabelsi, F. Camilloni, Giampaolini, De Marco, Latini. All.: Mariani.

URBINO: Stafoggia, Nisi, Tamagnini, Morani (19′ s.t. Esposito), Giunchetti, Magnani (48′ s.t. Boccioletti), Carnesecchi, Dalla Bona, Innocenti, Russo, Calvaresi (17′ s.t. Montesi). A disp.: Fiorelli, Haxhiu, Fiorentini, Cenerini, Venarucci, Sergiacomo. All.: Ceccarini.

TERNA ARBITRALE: Rosini di Livorno (Giannelli di Pesaro – Marchei di Ascoli).

RETI: 4′ s.t. Autogol, 14′ s.t. Bonacci, 16′ s.t. Dell’Aquila, 37′ s.t. Montesi.

NOTE: ammoniti: Guzzini, Sindic, g. De Luca, Giunchetti, Dalla Bona. Espulsi: Dell’Aquila e Dalla Bona. Angoli: 5-4.

Il tabellino di Valdichienti – Atletico Azzurra Colli 0-1:

VALDICHIENTI: Rossi, Calcabrini, Pigini, Omiccioli, Sopranzetti, Di Molfetta, A. Lattanzi, Sfasciabasti, Zira, Trillini, Del Brutto. A disp.: Cingolani, Morresi, Alessandrini, Tombolini, Hoxha, Del Gobbo, S. Lattanzi, Triana, Mazzieri. All.: Bolzan.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Castelletti, Paniconi, Vallorani, Aliffi, Filipponi, Albanesi, Petrucci, Fazzini, Ciabuschi, Gesuè, Del Marro. A disp.: Tirelli, Cancrini, Acciarri, Zadro, Conte, Montanari, Alfonsi, Alighieri, Romanazzo. All.: Stallone.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Beldomenico di Jesi – Ielo di Pesaro).

RETE: 40′ p.t. Aliffi.