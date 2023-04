SERIE C - Con il nuovo mister in panchina i biancorossi vincono 3 a 0 al Del Conero. Di Massimo apre le marcature poi colpisce la traversa in acrobazia. Il raddoppio porta la firma di Spagnoli, Martina arrotonda il risultato nel finale. I dorici restano settimi. Domenica prossima la trasferta di Recanati

La prima panchina di Marco Donadel sulla panchina dell’Ancona vale i tre punti. I biancorossi tornano meritatamente alla vittoria contro il Rimini e danno un calcio alla crisi. Tre a zero il risultato maturato al Del Conero, il successo non è stato mai in discussione, merito dei padroni di casa e di una difesa romagnola ballerina. Di Massimo apre le marcature poi colpisce la traversa in acrobazia, il raddoppio porta la firma di Spagnoli (nella circostanza con la fascia di capitano) Martina arrotonda il risultato nelle battute finali. L’Ancona resta in settima posizione di classifica (58 punti) Pontedera (59) e Gubbio (60) sono ancora a portata di mano ad una giornata dal termine della stagione regolare che i biancorossi chiuderanno al “Nicola Tubaldi” di Recanati.

Si tratta dell’ultimo impegno ufficiale della stagione regolare in casa per l’Ancona, è la prima assoluta di Marco Donadel in panchina (sugli spalti, al Del Conero, era già stato un mese fa per assistere alla partita con il San Donato Tavernelle). La separazione da Gianluca Colavitto a due partite dal termine della stagione regolare ha caratterizzato la settimana in casa biancorossa. Il presidente Tony Tiong punta sui playoff, prima però bisogna provare a battere il Rimini che nel corso di questa stagione ha battuto due volte l’Ancona, in Coppa Italia (0 a 1) e nella gara di andata (2 a 1). Diverse le assenze tra i padroni di casa, non sono disponibili Gatto, Mondonico, De Santis, D’Eramo, gli sopiti devono rinunciare a Panelli, Gigli e Mencagli.

Il Rimini degli ex Delcarro e Tofanari non vince da sette gare mentre l’Ancona ha raccolto sette punti nelle ultime dieci. Allo stadio Del Conero c’è curiosità per vedere all’opera la nuova Ancona targata Donadel, il primo tempo è di marca dorica. Di Massimo sblocca il risultato al quarto d’ora: l’attaccante parte in velocità sull’assist di Spagnoli, arrivato a tu per tu con Zaccagno lo supera sul primo palo, 1 a 0. L’Ancona potrebbe raddoppiare al 19’ stavolta è Di Massimo a servire Spagnoli, Zaccagno in uscita salva la porta. Il Rimini si rende pericoloso intorno alla mezzora con due tentativi di Santini, sul primo è bravo Perucchini, sul secondo è provvidenziale Brogni in chiusura. Sul fronte opposto Simonetti perde il tempo per la battuta a rete, la difesa ha la meglio. L’Ancona colleziona un’altra grossa occasione per il raddoppio. Al 36’ Martina serve a centro area Mezzoni solo davanti al portiere, il piattone non è preciso e la palla termina sul fondo.

Nel secondo tempo è sempre l’Ancona a menare le danze. Una spettacolare rovesciata di Di Massimo su cross di Mezzoni colpisce in pieno la traversa. Il Rimini si affaccia nell’area avversaria con Santini ma Fantoni fa buona guardia. Dopo un destro a lato di Prezioso, al 70’ la dorica raddoppia su una ripartenza: Simonetti lancia in profondità Spagnoli, l’attaccante si lancia palla al piede poi supera Zaccagno con un tocco da sotto. Il gol del 3 a 0 parte dai piedi di Mezzoni, il cross dalla destra trova sul secondo palo Martina, il tiro con il sinistro non lascia scampo al portiere.

Il tabellino:

ANCONA (3-4-2-1): Perucchini, Fantoni, Camigliano, Brogni; Mezzoni, Paolucci, Prezioso (19’ s.t. Basso), Martina; Di Massimo (19’ s.t. Moretti), Simonetti (31’ s.t. Lombardi); Spagnoli (31’ s.t. Melchiorri). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Petrella, Ruani, Pecci, Barnabà, Mattioli. All.: Donadel.

RIMINI (4-3-3): Zaccagno, Laverone, Regini (37’ s.t. Tanasa), Pietrangeli, Haveri (31’ p.t. Allievi); Tonelli (20’ s.t. Gabbianelli), Sandri, Delcarro (20’ s.t. Rossetti Matteo); Biondi, Santini, Piscitella (37’ s.t. Rossetti Mattia). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Pasa, Rosso, Accursi, Tofanari, Vano. All.: Gaburro.

TERNA ARBITRALE: Davide Gandino di Alessandria (assistenti Masciale di Molfetta e Vitale di Salerno, quarto ufficiale Gallorini di Arezzo)

RETI: 14’ p.t. Di Massimo (A); 25’ s.t. Spagnoli (A), 40’ s.t. Martina (A)

NOTE: spettatori 2.500 (258 ospiti) per un incasso di 17.754 euro. Ammoniti: Prezioso, Spagnoli, Rossetti Matteo, Perucchini. Recupero: 5’ (1’+4′).