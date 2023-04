VOLLEY A3 - Domenica alle 18 il Banca Macerata Forum ospiterà il ritorno degli ottavi di finale dei playoff. Il libero e capitano biancorosso: «Non possiamo sbagliare più niente e abbiamo il piccolo vantaggio di poterci giocare l’eventuale golden set davanti al nostro pubblico. Vogliamo rifarci»

Domenica alle 18 il Banca Macerata Forum ospiterà una delle gare decisive della stagione della Med Store Tunit: il ritorno degli ottavi di finale dei playoff tra i biancorossi e Wimore Parma. Mercoledì si è giocata l’andata e la squadra emiliana ha vinto per 3-1, al termine di un incontro combattuto che ha confermato le premesse della vigilia riguardo la qualità e la forma di Parma. Dopo due set tirati che i padroni di casa hanno fatto propri nei punti finali, la Med Store Tunit è riuscita ad accorciare ma nel quarto e decisivo set non è arrivata la rimonta. Ora Macerata si giocherà tutto domenica davanti al proprio pubblico, servirà una vittoria e poi superare il golden set per assicurarsi il passaggio del turno.

«Servirà una partita perfetta da parte nostra – non si nasconde il libero e capitano della Med Store Tunit Macerata Simone Gabbanelli -. Mercoledì sapevamo di andare in contro ad una sfida difficile, affrontando un avversario in forma che durante il campionato è molto cresciuto. Parma ha espresso un buon gioco nei quattro set, a noi è mancata un po’ di concretezza che ci avrebbe aiutati nei momenti decisivi a tenere aperta la gara. Domenica abbiamo la partita più importante. Non possiamo sbagliare più niente e abbiamo il piccolo vantaggio di poterci giocare l’eventuale golden set davanti al nostro pubblico. Prima però c’è da vincere la partita, stavolta dobbiamo essere bravi a tenere alta la concentrazione ed essere più concreti. Il pubblico ci potrà dare una grande mano, vogliamo rifarci».