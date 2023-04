VOLLEY A1 - Domenica 16 all’Allianz Cloud è in programma gara 2 contro Milano. Mercoledì 19 alle 20.30 all’Eurosuole Forum di Civitanova ci sarà il terzo atto della sfida

Aperta la prevendita dei biglietti online e shop Vivaticket (dalle 17 di oggi anche al botteghino) per gara 3 della semifinale playoff di SuperLega tra Lube Civitanova e Allianz Milano, match di mercoledì 19 aprile (alle 20.30) all’Eurosuole Forum. L’evento è compreso nell’abbonamento stagionale. In attesa di disputare il secondo round, in programma domenica 16 (alle 18) all’Allianz Cloud, i cucinieri si sono portati avanti nella serie grazie al 3-0 casalingo di ieri (leggi l’articolo) inflitto agli ambrosiani sul campo di un Eurosuole Forum festante, animato da 3mila tifosi, con i Predators galvanizzati grazie all’ottima prestazione dei giganti di casa, su tutti Fabio Balaso (mvp) e Alex Nikolov (top scorer).

In caso di un successo dei biancorossi a Milano, gara 3 di mercoledì in notturna nelle Marche diventerebbe la prima chance per passare il turno, mentre in caso di giro a vuoto in Lombardia sarebbe fondamentale poi rimettere la testa avanti immersi nel calore dei tifosi biancorossi, di fronte a coreografie sempre più originali.

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita all’Eurosuole Forum venerdì (17-19), sabato (10-12), domenica chiuso, lunedì e martedì (17-19), mercoledì (10-12.30 e 17.30-inizio match).

I prezzi dei biglietti per le singole gare: Premium (settore B) 50 euro intero, 40 ridotto; Gold (settori A-C, biglietto numerato) 40 euro intero, 32 ridotto; Tribuna (settori G-H-I) 30 euro intero, 24 ridotto; Gradinata 20 euro intero, 15 ridotto (ridotto under 18 e over 65, in tutti i settori).