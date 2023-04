VOLLEY A3 - Mercoledì alle 20,30 la prima sfida dei playoff per i maceratesi, il centrale: «Vogliamo prenderci un vantaggio importante e giocarci poi tutto in casa»

Ci siamo, mercoledì 12 alle 20,30 inizia il percorso della Med Store Tunit Macerata nei playoff, ospite della WiMore Parma al PalaRaschi. I biancorossi incontrano un avversario in forma, che in campionato ha saputo mettere in difficoltà gli uomini di coach Gulinelli e che ha chiuso la Regular Season al sesto posto dopo aver battuto Mirandola in trasferta nell’ultima giornata. La Med Store Tunit si sta preparando a questo primo appuntamento con l’obiettivo di arrivare fino in fondo ma con la consapevolezza di dover dare il massimo per passare il turno.

La scorsa settimana la squadra ha avuto modo di lavorare sulla sfida di Parma, vista la pausa, il centrale Michele Luisetto spiega dove si è concentrata l’attenzione. «Il coach ci ha lasciato i primi giorni della settimana a riposo, per ricaricare le energie dopo tante gare giocate. Siamo poi tornati in sala pesi aumentando i carichi, per mettere benzina in vista delle sfide dei playoff, inoltre abbiamo lavorato per rifinire i dettagli che nelle ultime due partite di campionato non avevano funzionato». Del resto in partite come queste è fondamentale arrivare con la forma migliore: «Farà la differenza più di tutto. I playoff sono un campionato a sé, conta poco la classifica della Regular Season o i precedenti in stagione: siamo due squadre forti che si affronteranno per vincere, chi sarà più in forma e proporrà il gioco migliore si qualificherà al prossimo turno». Avete comunque in piccolo vantaggio dalla vostra, la seconda gara si giocherà domenica 16 al Banca Macerata Forum dove si deciderà tutto: «Il sostegno del pubblico è sempre d’aiuto ma il nostro imperativo è fare risultato già a Parma, vogliamo prenderci un vantaggio importante nella prima gara e giocarci tutto poi in casa».

La sfida tra WiMORE Parma e Med Store Tunit Macerata sarà visibile mercoledì in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle 2o,30.