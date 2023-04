PLAY OFF SCUDETTO - Ribaltato lo 0-2 della serie con un autentico capolavoro. Mvp Yanti. Entusiasmo all'Eurosuole Forum sold out, tifosi in festa (GALLERY)

di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Lube da urlo, rimonta completata e semifinale agganciata. Come lo scorso anno con Trento (in semifinale però) quest’anno con Verona i biancorossi compiono un capolavoro rovesciando lo 0-2 sotto cui erano finiti. Impeccabile, aggressiva e determinata la prestazione tecnica e di testa della squadra di Blengini che, anche quando ha dovuto soffrire il gioco veronese, ha reagito in modo compatto trovando soprattutto nel giovanissimo Nikolov, in Yant ma anche nell’esperienza di Zaytsev i baluardi cui aggrapparsi.

Verona, squadra giovane, ha pagato l’inesperienza a certi livelli ed i tanti errori commessi, ma resta l’impressione di una squadra carica di talenti che ha messo alle corde i campioni d’Italia sfiorando il colpo grosso. La Lube con questo risultato si assicura la possibilità di giocarsi la partecipazione ad una coppa europea il prossimo anno (Champions League o Coppa Cev) e prosegue la sua corsa scudetto nelle semifinali affrontando il 13 aprile la vincente della sfida tra Perugia e Milano che si disputerà lunedì. Per Verona la stagione prosegue ora con i playoff che designeranno la squadra che si piazzerà quinta in classifica accedendo così alla Challange Cup.

Mvp di gara 5 è stato Yant, che ha giocato ad alto livello ed ha messo a terra i punti decisivi in chiusura sia del secondo che del terzo set. Una Civitanova che ha fatto valere la sua maggiore determinazione e concentrazione nel punto a punto che ha segnato molti momenti di questa sfida. Anche quando i cucinieri erano sotto non si sono mai disuniti trovando il modo di invertire il trend e creare problemi ad una Whitu che ha pagato anche i suoi troppi errori (23) che pesano moltissimo in una partita tutto sommato ancora equilibrata come è stata tutta la serie tra Civitanova e Verona.

Si gioca in un palas finalmente sold per questa stagione, caldissimo e i tifosi biancorossi danno sfogo alla loro inventiva con gli striscioni “Più forti di gara 5! Lube nel Cuore e Maraia” ricordando il gemellaggio che esiste tra le due tifoserie ma anche un “Avventurosi attenzione! Ogni conseguenza del gioco scomparirà” frase estrapolata dal film ‘Jumanji’ della Disney. Per questa sfida senza ritorno Civitanova e Verona si affidano ai due sestetti migliori, con i veneti che in settimana hanno provato degli accorgimenti tattici per modificare il proprio assetto per rispondere ad una Lube che ha trovato con lo spostamento di Zaytsev nella ricezione con Nikolov liberato in attacco una mossa rivelatasi vincente in gara 3 e 4.

Approccio aggressivo della Lube sin dai primi scambi col muro di Zaytsev e l’ace di Yant che firmano il break del 6-1. Withu che accusa il colpo e non basta neppure il time out di Stoytchev per invertire il trend d’inizio gara. Serve la sferzata di Sapozhkov e soprattutto di Mozic con 3 punti di seguito a rilanciare Verona che con un break accorcia il distacco (12-10). Lube meno lucida e fallosa, così quando Yant spara out l’attacco la Withu riapre il set (14-13). Finale di parziale con molti errori al servizio, soprattutto scaligeri: dai nove metri Bottolo piazza l’ace del 21-17 che spalanca la strada del successo marchigiano.

Secondo che vede gli ospiti battere meglio e mettere la testa avanti nelle prime battute (4-8). Civitanova fatica ad accorciare il divario di punti, nonostante cali il rendimento al servizio dei veneti. E’ ancora il più giovane della banda, Nikolov, a mettere a terra i punti che portano i tricolori ad agganciare (14-14) la Withu. Due errori di Keita regalano il primo vantaggio nel parziale a Civitanova, per un finale di set giocato punto a punto dalle due squadre. Deciso dai colpi di Yant e Nikolov che affondano la Withu alla seconda palla set.

Terzo set decisivo per Verona se vuole allungare la partita e non uscire dalla partita: dentro Cortesia per Mosca e subito due muri di Mozic su Nikolov portano avanti la squadra di Stoytchev. Civitanova rientra dal time out con rabbia e aggancia la Withu (11-11). Sull’asse Mozic-Keita la Withu costruisce il break che vale il 18-21 nella volata del set: Nikolov e Yant agganciano sul filo di lana Verona (23-23), poi ci pensa un doppio Yant a regalare vittoria e semifinale a Civitanova.

CIVITANOVA – VERONA 3-0 (25-19, 25-23, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 2, De Cecco, Yant 15, Chinenyeze 8, Zaytsev 11, Nikolov 15; Balaso (L), D’Amico, Bottolo 1, Garcia. NE.: Diamantini, Gottardo, Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

WITHU VERONA: Spirito 2, Mozic 12, Grozdanov 3, Sapozhkov 14, Keita 17, Mosca 1; Gaggini (L), Bonisoli, De Oliveira, Cortesia. NE.: Magalini, Massafeli (L), Jensen, Zanotti. All. Stoytchev.

ARBITRI: Cesare e Caretti.

NOTE: spettatori 3985, incasso di 62804 euro. Durata set: 24’, 32’, 27’, totale 83’. Civitanova: battute sbagliate 9, vincenti 4, muri 5, errori 13. Verona: bs. 14, v. 0, m. 9, e. 23.