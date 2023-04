MACERATA - La società del presidente Fabio Romagnoli omaggia i tesserati che si sono distinti nello scorso anno

L’Atletica Avis Macerata ha premiato i tesserati che si sono distinti nello scorso anno durante la 45esima festa dell’atleta. Dopo una breve relazione tecnica del presidente Fabio Romagnoli, che ha dato il via all’evento, è intervenuto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che ha portato il suo saluto «sottolineando la costante vicinanza e attenzione dell’amministrazione al mondo dei giovani e dello sport, importante strumento della formazione dei ragazzi». Hanno avuto allora inizio le premiazioni, partendo dai più giovani.

La prima a salire sul palco è stata la cadetta Beatrice Stagnaro, primatista sociale ragazze di Tetrathlon con punti 2811 premiata dal primo cittadino in persona. E’ stata poi la volta Edoardo Alfonsi che ha vinto la finale nazionale dei campionati studenteschi di Pescara lo scorso anno, è stato premiato dalla responsabile per lo sport dell’Ufficio scolastico provinciale Nelly Zafirova. La presidente del Cip della Provincia Luisa Pocognoli ha consegnato un riconoscimento ai due cadetti convocati nella squadra Marche che hanno disputato i campionati italiani di categoria a Caorle: Bianca Sulzer nel salto con l’asta e Nicolò Rubini nei 3000.

E’ stata poi la volta di due protagonisti della stagione della categoria allievi: Samuele Libero Marino per la migliore prestazione sociale dei 5000 corsi in 16’36”05, premiato da Giovanni Torresi in rappresentanza del Coni Marche, e Riccardo Ricci che ha uguagliato il record sociale del salto in alto con 1,96, detenuto da ben 44 anni da Leonardo Sparvoli.

Il sindaco ha poi premiato l’azzurra Elisabetta Vandi, una colonna della squadra assoluta femminile, per la partecipazone ai Giochi del Mediterraneo under 23 a Pescara lo scorso giugno e subito dopo Eleonora Vandi, campionessa italiana universitaria il 21 maggio a Cassino.

Poi riflettori sulla categoria junior dove e stato premiato Federico Vitali per il nuovo record sociale degli 800 dove ha ottenuto 1’51”80, un tempo che resisteva da 37 anni, l’anno era il 1985 e Matteo Silenzi che vinse anche il titolo italiano, nell’occasione, presente in sala, ha premiato il forte mezzofondista cingolano.

E’ stata poi chiamata Margherita Forconi l’altra junior per il nuovo record sociale indoor dei 3000 di 10’21”32, che rappresenta anche l’attuale record marchigiano indoor, premiata dall’assessore allo Sport Riccardo Sacchi.

Hanno poi chiuso le premiazioni individuali i primatisti sociali assoluti iniziando Ilaria Sabbatini, un’atleta impegnata a tutto campo (pista, indoor e campestre sempre con risultati di grande spessore), per il nuovo primato dei 10.000 dove ha ottenuto 35’09”13 a Brescia, stata premiata da Gaetano Ripani, presidente dell’Avis comunale di Macerata.

Ed è stato ancora l’assessore Sacchi a chiudere la manifestazione consegnando a Ndiaga Dieng la coppa a lui riservata per il primato assoluto degli 800 conseguito a Cracovia il 21 luglio e per i primati del mondo migliorati nell’attività parolimpica.

Il traguardo della stessa d’oro per i dieci anni di attività è stato tagliato quest’anno da Sara Annibali ed il riconoscimento è stato consegnato dal presidente onorario della società Arnaldo Porro. Sara Annibali, laureata in scienze motorie, sta crescendo anche a livello dirigenziale dove attualmente è la delegata provinciale del Ggg di Macerata, ma sta maturando positive esperienze anche a livello tecnico dove è impegnata come istruttore nel settore giovanile dell’Avis.

Uno stacco di grande significato è stata la consegna della maglia ricordo agli atleti delle squadre allievi e allieve che hanno conquistato la finale nazionale a Molfetta e che rappresentano, di fatto, il futuro dell’Atletica Avis Macerata.

A tutti è stato consegnato l’annuario 2022, un documento di statistica realizzato dalla passione di Massimo Mozzoni attraverso il quale i presenti hanno potuto ripercorrere e apprezzare un anno di attività dell’Atletica Avis Macerata, con la partecipazione a quasi cento manifestazioni, con centinaia di foto e tanti ricordi.

La festa si è conclusa con un ricordo di due atleti che rimarranno nella storia della società: Stefano Gallucci, prima maglia azzurra avisina della nazionale assoluta, uno straordinario saltatore in alto con un personale da 2,23 che esordì a Cagliari nel 1981 nell’incontro Italia – Inghilterra, e Vitangelo Corvatta, tuttora primatista sociale della maratona con 2 ore 20’56” ottenuto a Torino nel 1995.

La festa è stata preparata e condotta da Maurizio Iesari, direttore tecnico della società, da Antonella Gentili, segretaria dell’associazione, con la collaborazione tecnica di Paola Antinori.

La Fidal è stata rappresentata da Vinicio Ruggeri, consigliere del comitato marchigiano, e Giovanni Bettini, delegato provinciale di Macerata.

(foto Massimo Mozzoni)