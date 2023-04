VOLLEY - Ultimo impegno della stagione per le ragazze di Paniconi, che domani alle 20.30 scendono in campo al Banca Macerata Forum per la tredicesima giornata di ritorno nella sfida marchigiana con la Megabox

Ultimo impegno della stagione per la Cbf Balducci che domani alle 20.30 scende in campo al Banca Macerata Forum per la tredicesima giornata di ritorno nel derby marchigiano con la Megabox Ond.Savio Vallefoglia. Fiesoli e compagne, nonostante la retrocessione in A2 e l’ultimo posto già matematicamente certi, proveranno a regalare una soddisfazione ai tifosi arancioneri nella gara di saluto alla prima esperienza nella storia del club in Serie A1 contro le “cugine” pesaresi, che a loro volta cercheranno un successo per provare invece ad agguantare il nono posto in classifica e di conseguenza la miglior posizione nella prima fase dei playoff per la Challenge Cup. Venerdì pomeriggio e sabato mattina al Banca Macerata Forum le ultime due sedute di allenamento del 2022/2023 per le arancionere, poi il match che chiuderà definitivamente la stagione.

È possibile acquistare i biglietti (promo speciale per l’ultimo match casalingo) in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link hrvolley.vivaticket.it oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum sabato 8 (giorno della gara) dalle 16 ad inizio match.

La Megabox Vallefoglia è guidata in panchina da coach Mafrici, diagonale palleggiatrice-opposto tutta statunitense con Micha Hancock e Andrea Drews. Reparto centrali affidato alla serba Maja Aleksic e all’ex di turno Giulia Mancini, le schiacciatrici saranno la russa Tatiana Kosheleva e Sofia D’Odorico (con l’opzione Valeria Papa). Il libero è Imma Sirressi.

«Siamo arrivati all’ultimo appuntamento della stagione e ci impegneremo a chiudere dignitosamente questo nostro anno di lavoro – dice Luca Paniconi, allenatore Cbf Balducci Hr Macerata -. Ovviamente l’aspettativa è quella di fornire una prestazione importante davanti al nostro pubblico per salutare la Serie A1, magari riproponendo quanto di buono fatto nelle ultime partite. Sicuramente anche il nostro avversario ci terrà a chiudere bene e si tratta anche di un derby, ci aspettiamo quindi una partita gradevole e piacevole, che possa essere anche coinvolgente per chi deciderà di venire a seguirla».

«Adesso ci aspetta Macerata, una partita da non sottovalutare per nulla – dichiara Andrea Mafrici, allenatore Megabox Ond.Savio Vallefoglia -. Si tratta di un derby, loro giocheranno in casa e anche se oramai retrocesse vorranno fare di tutto per regalare un sorriso ai propri tifosi e chiudere l’anno in bellezza. Dal canto nostro dobbiamo entrare in campo aggressivi e concentrati, in palio ci sono 3 punti importantissimi per la classifica, che a seconda dei risultati sugli altri campi possono farci guadagnare una o due posizioni rispetto alla posizione attuale. Il che vuol dire tantissimo vista la formula dei playoff Challenge Cup. Una seconda fase di campionato a cui teniamo molto e vogliamo provare a dire la nostra».

Gli arbitri dell’incontro sono Rocco Brancati (Perugia) e Michele Brunelli (Ancona).